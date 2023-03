Svojevremeno su zajedno igrali u ekipi Denvera, a sada je okrenuo leđa Nikoli!

Izvor: Twitter/nikolaesthetic/printscreen

Nikola Jokić nastavlja da blista u NBA ligi, njegov Denver noćas je pregazio Memfis u pravom derbiju Zapada, a srpski centar ponovo je bio u glavnoj ulozi. Još jedan tripl-dabl - čak 101. u karijeri - i još jedna ubedljiva pobeda za najbolji tim Zapadne konferencije opet su podsetili javnost da bi Jokić morao da bude MVP ligaškog dela sezone treći put za redom. Da igra najbolju košarku u životu saglasan je i Ričard Džefersona, ali...

bivši košarkaš koji već godinama radi kao analitičar na televiziji ima jednu od najčudnijih zamerki na stil igre koji gaji srpski centar. Nekadašnji košarkaš Denvera, u kojem je proveo poslednju sezonu karijere, ispričao je pred televizijskim kamerama šta zamera Jokiću. Po njegovim rečima, Nikola ne razigrava dovoljno dobro ceo tim, već samo košarkaša od kojeg se očekuje da postigne poene kad dobije loptu u ruke?!

"Ukoliko pogledate način na koji igraju Denver Nagetsi, Jokić nikada ne pravi 'hokejaške' asistencije. On uvek dodaje igraču koji postiže poene, on nikada ne pravi dodavanja koja će dovesti do asistencije", rekao je Džeferson i tako izazvao revolt košarkaških navijača. Uskoro se suočio sa kritikama na društvenim mrežama, pa je morao da se brani kako je on iz razgovora sa trenerima saznao da oni odbranu prilagođavaju asistnecijama koje upisuje srpski centar.

Ipak, Džeferson nije bio poput Kendrika Perkinsa i malo je korigovao stav pa deluje da je shvatio gde je pogrešio. Gostujući u Koloradu, u razgovoru sa novinarkom Kejti Ving, Ričard je ispričao da dvostruki MVP lige igra najbolju sezonu karijere i da su kritike na njegov račun prisutne samo zato što ga sada svi porede sa najboljima u istoriji, poput Lerija Birda.

"Ovo je njegova najbolja sezona u karijeri. Neke kritike koje dobija stižu zbog nekih MVP nagrada i kriterijuma iz prošlosti što suštinski nije fer, ali treba razumeti i tu stranu. Ako će da vas stave u istu ravan sa Lerijem Birdom, onda se sa punim pravom nalazite pod mikroskopom. Treba sagledati svaku priču do kraja, ali ako stojite kraj Birda koji je imao 62, 63 i 67 pobeda, išao u tri uzastopna finala i osvojio dva prstena, ljudi su zato kritički nastrojeni prema svemu što Jokić radi. Da li je to fer ili ne? To je samo realnost", rekao je Džeferson.

Nekadašnji košarkaš Nju Džersija, Milvokija, San Antonija, Golden Stejta, Jute, Dalasa, Klivlenda i Denvera imao je priliku da tokom karijere igra sa košarkašima koji su u samom vrhu kada je u pitanju lista najboljih po broju ostvarenih tripl-dabl učinaka. Saigrači su mu bili Džejson Kid, Lebron Džejms, pa i Nikola Jokić, a na osnovu svog iskustva zaključio je da svi "pumpaju" statistiku.

"To svi igrači rade. Saslušajte me. Igrao sam sa Džejsonom Kidom koji je najbolji tripl-dabl igrač i znam momente kada nam je prilazio i govorio kako mu fali asistencija za tripl-dabl. Možda to Jokić ne radi tako, ali kada njegovi saigrači vide da mu nedostaje asistencija za tripl-dabl, naravno da će da urade sve da mu pomognu. Svi su u tome zajedno. Njegov uspeh vodi i do uspeha tima. Gledajte samo činjenicu da Denver ima 24-0 kada on skupi tripl-dabl ove sezone, to jasno govori da je tripl-dabl siguran put do pobede. Da li mislim da on namerno pumpa statistiku i tako odmaže ekipi? Ne! Ali, verujem da svi igrači vole da pune statističke kolone. Ali, ako to postavimo kao neku granicu koja nam garantuje pobedu i uspeh, onda bih na svakoj utakmici išao na tripl-dabl", zaključio je nekadašnji šampion sa ekipom Klivlenda.