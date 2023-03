Dvajt Hauard učestvovao u takmičenju u šutiranju trojki. Verovali ili ne.

Izvor: YouTube/YouTube/CBV Highlights

Američki veteran Dvajt Hauard (37) otišao je na Tajvan da igra košarku posle 18 godina u NBA ligi i tamo je celom svetu pokazao svoj "talenat" za koji se nije znalo - šut sa distance. NBA šampion sa Los Anđeles Lejkersima i osmostruki učesnik Ol-stara učestvovao je u Aziji u takmičenju u šutiranju trojki, iako je u Americi za 18 godina šutnuo ukupno 103 puta za tri (i pogodio 22).

Do odlaska iz Lejkersa posle titule 2020, Hauard je šutirao jednocifreni broj trojki po sezoni, a onda je u Filadelfiji pokušao 20 puta, pa u Lejkersima prošle sezone 15 (i pogodio osam puta). Ono što su mu u NBA očigledno branili on je počeo da demonstrira u Tajvanu, gde nema ko da ga zaustavi da šutira koliko god hoće. A takmičenje u trojkama je bilo prava prilika za to.

U studiju televizije TNT pokušali su da "pecnu" Šakila O'Nila da komentariše Hauardove trojke, a on nije hteo da "potpaljuje vatru", već je odao priznanje košarkašu: "Ima dobru formu šuta, očigledno zna šta radi. Nije loše, to izgleda dobro", rekao je O'Nil. "Ubacio je 14 poena, ja to ne mogu. Čovek bolje šutira trojke od mene", dodao je on o nekadašnjem "Supermenu".