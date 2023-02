Dante Egzum pričao je sa novinarima posle poraza Partizana od Fenerbahčea.

Izvor: MN Press

Partizan je posle serije sjajnih rezultata u Evroligi doživeo poraz kod kuće. Fenerbahče je slavio (97:94), a crno-beli imaće za čim da žale. Mogla je utakmica da se završi i na drugi način, nedostajala je bolja igra u odbrani, posebno na šutu za tri poena.

Turski tim ubacio je 14 trojki iz 26 pokušaja i skoro svi ti šutevi bili su otvoreni. Crno-beli fokusirali su se na zaštitu reketa i skok i u tome su bili uspešniji (34 naspram 23), ali su kažnjeni dalekometnim hicima. O tome je pričao i Dante Egzum. "Bilo je dosta stvari koje su odlučile, oni su odlično šutirali, posebno za tri. Mi nismo dobro rotirali, dali smo im prostor, možemo da im čestitamo. Nije otišao na našu stranu, mogli smo da pobedimo, ali to je košarka", kaže Egzum koji je meč završio sa 17 poena, 4 skoka i 3 asistencije.

Da li je bio taktički potez da se pojedinim igračima Fenera dopusti da šutiraju? Itudis je pretpostavljao da je to bila ideja sa Dišonom Pjerom, koji je gađao trojke 5/5. Egzum je ovako to obrazložio: "Morate u košarci ponekad da date nešto. Oni su sjajno šutirali za tri, ne znam šta bih vam rekao na to pitanje."

Crno-beli sada su na skoru 13-12 i nastavljaju borbu za prolaz među osam najboljih u Evroligi. Sledeći rival je Alba (2. mart u 21 čas). "Ponavljamo istu priču, moramo da idemo polako, iz utakmice u utakmicu. Ovaj poraz boli, ali moramo da gledamo naredni meč, da ga dobijemo i da odradimo posao", zaključio je Egzum.

