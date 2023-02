Krilni centar crnogorske košarkaške reprezentacije dao je svoj komentar nakon neizvjesnog meča u Tuzli, gdje je naša reprezentacija propustila prvu od dvije meč lopte za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Bila je vrhunska atmosfera, bilo je prelijepo igrati večeras, važna utakmica za nas oni su pokušali da stignu 19 razlike ali nisu uspjeli. Moram da zahvalim našim navijačima koji su došli da nas podrže", kazao je ponajbolji u našim redovima večeras i nastavio:

"Dali smo sve od sebe, bila je tvrda utakmica kao što smo znali. Reprezentacija BiH je igrala vrhunski, mi smo igrali dobro. Na kraju nismo imali sreće na par skokova, nismo dobro iskontrolisali, kaznili su nas. To je to, to je košarka.Nijanse su odlučivale. Igrali smo baš dobru utakmicu. Par puta smo izašli iz našeg plana ubrzali smo malo igru, izgubilo smo par lopti, kaznili su nas odmah sa kontrama znali smo da je to njihovo glavno oružje, ali šta je tu je. Ne mogu da zamjerim saigračima, svi su se borili, to je košarka to je sport nekad stvari ne izađu kako hoćemo. Sreća da imamo još jednu šansu i da se skupimo da odigramo sa svim srcem i da dobijemo tu utakmicu"

"Vraćamo se kući, utakmica sa maksimalnim pritiskom protiv Češke. Sigurno neće biti lako. Imamo dosta mladih igrača i moramo da probamo da taj pritisak ne uđe u svlačionicu, da se pripremimo mentalno, da izađemo i da probamo da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Češka dolazi bez ikakvog pritiska rasterećeni, nemaju šansi da se plasiraju na SP, a nama ful pritisak neće biti laka utakmica. Nadam se da će naša publika da dođe da nas podrži u ogromnom broju, da ostvarimo taj ogroman istorijski uspjeh i da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo", zaključio je košarkaš Mursije.