Nova bura u reprezentaciji Hrvatske koja im nije bila potrebna. Luka Božić neće da igra za reprezentaciju.

Izvor: MN Press

Najbolji igrač ABA lige ove sezone Luka Božić nije se našao na spisku selektora Hrvatske za pretkvalifikacije za Eurobasket pošto je na konferenciji za medije ispričao da se "ne uklapa" u njegove koncepte, da bi se nakon pritiska medija - Aco Petrović oglasio nekoliko sati kasnije i ipak dodao Božića na spisak. Ipak, ovo poniženje se nije dopalo Božiću koji je na kraju odbio poziv u državni tim.

"Selektor me je zvao 10 dana pre nego je popis izašao i pitao me da li bih igrao, jesam li spreman, na što sam ja rekao da jesam i da mi je žao sto sam bio ozleđen prethodni put i da nisam mogao pomoći ekipi na što je on rekao "u redu". Nakon toga izađe popis bez mene na njemu, da se ja ne uklapam u sistem ili ne znam što već", rekao je Božić za "Sportski KOD" i potom dodao: "Ne znam zašto me uopšte zvao na telefon. Nakon pritiska javnosti, naknadno me dodao i jedini logičan potez je da se ne odazovem jer šta ću ja tamo ako selektor izjavi da se ne uklapam u sistem".

Košarkaški savez Hrvatske nije reagovao na ovaj potez Božića, ali jasno nam sve govori o ovom sportu kod "komšija" jer nekako uvek na površinu isplivaju ružne stvari i afere, odnosno atmosfera je uvek na nivou na kome nijedna reprezentacija ne može da napravi rezultat.

A Hrvatima upravo to treba u pretkvalifikacijama za Eurobasket 2025. godine u kojima igraju protiv Švajcarske i Austrije, tako da će za mesto u drugom krugu pokušati da se izbore sledeći igrači, mnogima u hrvatskoj javnosti čak i nepoznati: Mavro, Kapusta, Filipović, Badžim, Perković, Đordano, Nakić, M. Drežnjak, Runjić, D. Drežnjak, Rudan, Prkačin, Branković, Buljan i Ivišić.

Podsetimo, Luka Božić ove sezone blista u dresu Zadra (videćemo koliko dugo zbog priča o raskidu ugovora zbog dugovanja) i prosečno beleži 22,7 poena, 9,8 skokova i 6,1 asistencija. U proseku, njegov indeks korisnosti je 32.