Matematički još nije gotovo, ali košarkaši Budućnost Volija, nakon ubjedljivog poraza u Parizu (103:87), imaju minimalne šanse da se domognu jedne od prve četiri pozicije u grupi, koje donose prednost domaćeg terena barem u prvoj rundi nokaut faze Evrokupa.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Najrealnija opcija je da ,,plavi“ ostanu na šestom mjestu u grupi B i meč osmine finala igraju u gostima (protiv trećeplasirane ekipe iz grupe A), jer djeluje kao ,,nemoguća misija“ da mogu se popnu koju poziciju gore, kao što je teško i da mogu nazadovati na tabeli.

Četiri kola prije kraja, Podgoričani imaju osam pobjeda i šest poraza. Prva je Gran Kanarija sa skorom 11-2, Turk Telekom i Hapoel imaju 10-4, a Pariz i Promiteas 9-5. Granka je suviše daleko, Turk Telekom skoro jednako zbog toga što je slavio u ,,Morači“.Najbliži na tabeli je trenutno Hapoel, iako ima isti skor kao Turk Telekom, iz prostog razloga što ga je Budućnost savladala u Tel Avivu, i u narednom kolu (7. marta) Izraelci gostuju u Podgorici. Pariz i Promiteas imaju po pobjedu manje, ali su oba tima međusobno bolja od Budućnosti, što je dodatni problem za crnogorskog šampiona. Sedmoplasirani London ima dvije pobjede manje od Budućnosti, koja je bolja i međusobno (dvije pobjede), osmoplasirani Hamburg je daleko nedostižne četiri pobjede…

Budućnost u preostala četiri kola dočekuje Hapoel i Gran Kanariju, a gostuje Trentu i Turk Telekomu. Budućnosti bi trebao savršen scenario, sve četiri pobjede, do kojih će biti jako teško doći, kako bi mogla da se nada da može do prednosti domaćeg terena u osminu finala, ali bi i tada trebalo da se poklope ostali rezultati. Dakle, najrealnije je da će Budućnost, kao i prošle sezone, igra osminu finala u gostima. Podgoričani su lani bili peti u grupi B, a ispali su od Andore, četvrtoplasiranog tima grupe A….

U meču u kojem je pobjeda mogla da bude krupan korak za neku od pozicija broj dva do četiri, Budućnost Voli je u Parizu pružila najslabiju defanzivnu partiju u Evrokupu ove sezone. Od prvog do posljednjeg minuta, i to kada se činilo da su ušli u kontinuitet dobrih igara u odbrani. Time su Podgoričani prekinuli niz od tri pobjede na dva fronta.

Izabranici Vladimira Jovanovića su u prvom poluvremenu primili čak 54 poena (po 27 u obje četvrtine), u trećoj četvrtini rekordnih 32 poena ove sezone u Evropi u jednoj četvrtini. Dakle, ukupno 86 za tri četvrtine, koliko Budućnost nije primila u regularnih 40 minuta ni u jednom od prethodnih 13 mečeva u ovom takmičenju (samo je Promiteas postigao 89 u ,,Morači“, ali nakon produžetka).

"Nijesmo dobro počeli meč, pokušavali smo da pronađemo svoj ritam skoro tokom cijele utakmice, ali nijesmo uspjeli. Odbrana je bila najveći problem. U drugom poluvremenu smo našli otvorene šuteve, ali odbrana je bila najveći problem", kaže Jovanović.

Ni 87 postignutih poena na kraju nijesu bili dovoljni da se izbjegne ubjedljiv poraz. Prije Pariza, Budućnost je pobijedila u svih pet prethodnih mečeva u kojima je postigla 80 i više postignutih poena. To najbolje govori koliko je podbacila u odbrani. U duelu najbolje skakačke ekipe Evrokupa, uspješniji su bili Parižani, koji su iskoristili i veliku fizičku prednost u odnosu na Podgoričane.

"Cijelu utakmicu smo se mučili u odbrani i mislim da imamo problem kada je protivnik fizički superiorniji, kada ima veći ,,sajz“. To je veliki problem za nas. Igrali smo dobru odbranu samo nekoliko minuta u posljednjoj četvrtini, ali to je bilo sve", dodao je trener Budućnosti.