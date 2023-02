Trener Budućnost Volija nakon ubjedljive pobjede nad FMP-om (84:58) pričao i o odličnom učinku Edina Atića i Trea Bel-Hejnsa, kao i padu forme Kamerona Rejnoldsa.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Tek drugi put u sezoni, Budućnost Voli je vezala tri pobjede - nakon trijumfa nad Cedevita Olimpijom i London Lajonsima, „plavi” su nadigrali i FMP i preuzeli mu 4. mjesto na tabeli AdmiralBet ABA lige.

Tim Vladimira Jovanovića je odigrao fenomenalno u finišu 2. i cijelu 2. četvrtinu, pa je serijom 33:4 preokrenuo na 65:40.

Slavio je 84:58, mnogo ubjedljivije nego što je izgubio u Železniku (96:91), pa će biti u prednosti nad „panterima” ako sa istim skorom završe regularni tok takmičenja.

„Očekivao sam reakciju na prvu utakmicu sa FMP-om od igrača koji su tada bili u timu i to sam i dobio. Pokazujemo u prethodnih nekoliko utakmica, računajući i ovu, viši nivo čvrstine u odbrani i izgledamo mnogo bolje nego ranije. Uvijek pričam da u našoj igra dosta zavisi i polazi od odbrane, kad smo tu čvrsti, kao večeras, dolazimo do bolje realizacije u napadu”, istakao je Jovanović.

Podgoričani su u većem dijelu 1. poluvremena jurili rivala, promašivali i zicere, ali na 32:36 kao da su iz druge ubacili u petu brzinu.

„Krenuli smo mekše, ali smo se konsolidovali sa dvije-tri izmjene i svi igrači su dali doprinos na tom dijelu terena. U 1. poluvremenu smo promašivali zicere, ali smo dobili podršku publike i bilo nam je mnogo lakše. Čestitam ekipi na izvanrednom pristupu, a nije nam lako. Raspored je takav, imamo samo dva dana pauze između Evrokupa i ABA lige, pa nije lako imati ovakav pristup”.

Edin Atić je ove sezone imao puno problema. Došao je kasno, zbog učešća na Eurobasketu, potom se povrijedio, ali je večeras bio X faktor na oba kraja terena.

„Sto odsto sam saglasan sa tim. Nije mu bilo lako, cijela njegova sezona je puna prekida raznoraznih, to mu je uticalo na kvalitet igre. Ukoliko je prije svega na energetskom nivou ovakav, onda je jako važan igrač za nas. Ne pravim nijednom igraču pritisak za napad, ali kada je ovakav u odbrani, uvijek će biti na terenu”.

U posljednje vrijeme Kameron Rejnolds igra slabije.

„To je pad forme sigurno, nadam se da će da ga prebrodi. U dobrom dijelu sezone nas je držao poenima, dosta utakmica je odigrao u visokim procentima. On je jedan od rijetkih koji je bio od početka sa mnom ovdje i stručnim štabom, zapravo jedini, jer su 15. avgusta došli samo on i Fil But. To im je posao i trebalo bi da dođu, ali nije lako”.

Tre Bel-Hejns je bio najbolji sa 20 poena, šest asistencija i četiri skoka, čime je pokazao da ga priče o novom plejmejkeru nisu poremetile.

„Nije preiskusan igrač. Ima nekoliko sezona u Evropi u nogama, daleko da je mlad, ali daleko i od toga da je veteran. Svakim treningom i utakmicom čovjek da bude bolji, pokušavam da im to zajedno sa svojim 'stafom' prenesem. Došao je sa svojim navikama, ali košarka na ovom nivou u ABA ligi, a da ne pričam o Evrokupu, jako je zahtjevna. Igra se muška košarka, u najjednostavnijem smislu te riječi, čvrsta, sa dosta kontakta, potrebno je vrijeme da se čovjek navikne. Tje je predan, radi i svi mu vjerujemo, sve to je polako počelo da se slaže. Ne vjerujem da pominjanje plejmejkera utiče na njega, može samo da mu pomogne”, zaključio je Jovanović.

Trener FMP-a Nenad Stefanović je zamjerio svom timu na izdanju u 3. četvrtini.

„Čestitke Budućnosti na zasluženoj pobjedi, u 3. četvrtini je prelomila utakmicu. U ostalom dijelu meča smo bili sasvim dobri, ali u tom nismo postojali u odbrani, a imali smo i puno izgubljenih lopti, promašenih bacanja... Neću, kao neki drugi treneri, da tražim izgovor u sudijskoj kriterijumu. Sljedeće sedmice nad čeka duel sa Cedevita Olimpijom, probaćemo da budemo defanzivno bolji, a iskoristićemo te dane i da se uigramo sa Tilmanom, koji je igrao sa samo nekoliko treninga”, istakao je mladi stručnjak.