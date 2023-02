Partizan savladao Žalgiris u Kaunasu.

Izvor: MN Press

Partizan je ostvario veliku pobjedu, slavio je u Kaunasu protiv Žalgirisa - 74:88 (15:26, 15:21, 24:14, 20:27)! Fenomenalno prvo poluvrijeme, problematična treća četvrtina i odlična četvrta, tako u kratkim crtama može da se opiše meč u Litvaniji i trijumf crno-bijelih koji se računa praktično duplo.

Tim Željka Obradovića tako je posle pobjede u Beogradu istog rivala savladao i na strani. I to posle 23 kola je popravio skor u trci za top8 Evrolige. Sada ima 12-11, koliko i Žalgiris, Makabi i Valensija. Vodiće se velika borba u preostalih 11 utakmica.

Odigrao je Partizan skoro savršeno prvo poluvrijeme. Izuzev prvih nekoliko minuta kada je bilo problema sa ofanzivnim skokom, posle toga se stabilizovao i u tom segmentu. Matijas Lesor dominirao je u reketu, Kevni Panter pogađao je sa svih strana, pridružili su mu se Dante Egzum i Janis Papapetru, pa je razlika u jednom momentu išla i na "+22" (20:42). Na kraju je posle 20 minuta igre srpski tim sa 17 poena prednosti otišao na pauzu (30:47). Kako je dobro odigrao Partizan govori i to što je imao 22 skoka i odličan šut za dva (9/18) i za tri (8/14).

U pauzi između dva dijela Lesor je dao izjavu i "upozorio da ništa nije gotovo i da publika može da podigne Žalgiris". Upravo to se i dogodilo, domaćin je pojačao igru u odbrani, počeo da pogađa u napadu i razlika pred poslednji kvartal bila je samo sedam poena (64:71). U četvrtu dionicu srpski tim ušao je serijom 11:2 i brzo je vratio razliku na "+16" (56:72). Bila je to nedostižna prednost za Žalgiris koji je do kraja uspio samo da smanji zaostatak.