Košarkaš Budućnost Volija Marko Jagodić Kuridža nakon povrede vratio se na teren.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Svakim danom se osjećam sve bolje i bolje, što se tiče fizičke spreme i uopšte te povrede koja je još uvijek tu prisutna, ali na nekom minimumu. Sigurno je svaki dan sve bolje i bolje, nadam se kako dolaze novi dani da će to skroz da a me prođe", istakao je Marko.

Očekujemo ekipu FMP, koja su tvoja očekivanja pred meč?

"Dolazi nam ekipa koja je ispred nas, trebamo da damo svoj maksimum i sutra pobjedimo. Vidjeli smo šta su njihove prednosti i mane i sigurno ćemo probati to da iskoristimo. Zamijenili su jednog igrača, vidjećemo kako će se oni na to prilagoditi. Doveli su jednog novog igrača, ne znamo šta možemo od njega očekivati, ali moramo da se skoncentrišemo na sebe i mislim da bi to trebalo biti dovoljno da pobjedimo", zakljućio je Kuridža.