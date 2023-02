Crvena zvezda je ponovo izgubila, a nakon meča pričalo se i o sudijskoj grešci.

Izvor: Youtube/Sport klub

Crvena zvezda doživela je i četvrti evroligaški poraz u nizu u Evroligi, jer na gostovanju Armaniju nije uspela da se u završnici "iščupa" iz debelog minusa od 16 poena. U poslednjoj četvrtini, u kojoj je tim Duška Ivanovića podsetio na svoje ranije nastupe, crveno-bele su preskupo koštali promašaji u nizu i ispuštena šansa da se u poslednja dva minuta razlika smanji samo na poen.

U tom periodu igrači Zvezde žalili su se na faul Bena Bentila na Šabazu Nejpijeru na 40 sekundi do kraja, kojim je praktično prekinuta kontra crveno-belih pri zaostatku od četiri poena. Ipak, dok se ta odluka verovatno može tumačiti na više načina i isto tako ne može imati definitivnu ocenu, deluje da nije bilo dileme oko toga da je Zvezdi poništen regularan koš Dalibora Ilića uz prekršaj pri rezultatu 63:53 na sedam minuta do kraja.

Krilni košarkaš Zvezde fauliran je pri šutu iz reketa, naslonio je loptu na tablu, posle čega ga je Nikolo Meli faulirao i zaustavio loptu nakon što je dotakla tablu. Prema pravilima, to bi trebalo da se važi, ali je sudijska trojka Huan Karlos Garsija - Mehdi Difalah - Amit Balak poslala igrača Zvezde na dva slobodna bacanja i nije mu priznala taj koš. To je zbunilo i stručnog konsultanta Sport kluba, Vladimira Kuzmanovića.

"Zaista mislim da ćemo do kraja godine pričati o sudijama, jer se dešavaju neverovatne stvari. Ako ništa drugo, onda onaj poništen koš Iliću. Ne znam objašnjenje, voleo bih da ga vidim, čisto da ne bih morao da komentarišem sledeći put", rekao je on.

U osvrtu na meč, rekao je da je Zvezda pružila određeni napredak u odnosu na poraz od Virtusa dva dana ranije, ali da to ipak nije bilo dovoljno za trijumf. "Kad se sve sabere, ne mogu da kažem da je to bila identična utakmica, ovo je poluvreme na koje nas je Zvezda navikla, ali prevelika razlika je bila. Nekad se stigne, nekad ne, ali bilo je previše promašenih šuteva i sa nekom idejom Zvezda je uspela da uđe u poslednja dva minuta sa četiri poena razlike i tri skoka protivničkih igrača. Ako se to ne reši, onda ne znam u kom segmentu možemo da pričamo o bilo čemu, o taktici i detaljima koji odlučuju ovakvu utakmicu"