Budućnost Voli će pokušati da dovede još jednog igrača.

Izvor: KK Budućnost

Rok za registrovanje novih igrača u Evrokupu je 7. februar.

Tako uprava kluba ima još šest dana da pronađe igrača.

Budućnost traži plejmejkera.

“Tim je tako sastavljen da imamo dva plejmejkera i dvije ‘čiste’ dvojke, nemamo ‘komba’ koji bi u kriznim situacijama mogao da zamijeni. Protiv Cedevita Olimpije je Popović to odradio perfektno, danas su on i Atić odmijenili Trea koliko su mogli, ali to nije njihova pozicija i definitivno ih ubacujem u nekomformnu zonu. Pokušaćemo, ako se otvori situacija, da reagujemo i dovedemo još jednog igrača,” rekao je Vladimi Jovanović na pres konferenciji.