Podgorica na dobrom putu da ispuni planove zacrtane prije početka sezone - učešće na završnom turniru NLB ABA2 lige i ponovni plasman u ovo takmičenje kroz crnogorski šampionat.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Hristina Radenović

Sa “balona” NLB ABA2 lige u Banjaluci, košarkaši Podgorice vratili su se sa tri pobjede - ekipa Nebojše Bogavca je savladala Široki, Osijek i Goricu, a računajući i prethodni turnir na Zlatiboru vezala četiri pobjede i sa skorom 6-4 i realnim ciljevima da se domogne fajnl-ejta čeka posljednji “balon” u Širokom Brijegu početkom marta.

"Generalno sam zadovoljan “balonom” u Banjaluci. Ovo je veliki uspjeh za klub. Prva utakmica protiv Širokog je pokazala da možemo. Odigrali smo kvalitetno, bez obzira na to što smo imali zaostatak u 1. poluvremenu. Čekali smo pad rivala, dali maksimum i velikom željom i borbenošću stigli do pobjede. Očekivali smo da možemo da pobijedimo Osijek i Goricu, ali smo nastup završili sa pobjedom više, što nam daje za pravo da možemo da se nadamo plasmanu na završni turnir", sumira Bogavac utiske iz Banjaluke.

Identičan skor kao Podgorica imaju Sloga, Široki i Pelister. A ono što odgovara crnogorskim timu je činjenica da je bolji u međusobnom skoru od ekipa iz Srbije i BiH, dok će sa Pelisterom igrati u posljednjem kolu, kada se očekuje da sve bude riješeno.

"Dobra stvar je što smo u međusobnom skoru bolji od Sloge i Širokog. Ostaje nam Pelister u posljednjem kolu, ali mislim da bi prije tog meča sve moglo da bude riješeno. Imamo mjesec da se spremimo i mislim da mladoj ekipi neće faliti borbenosti i želje da se domognemo dobrog rezultata."

Bogavac je zadovoljan napretkom mladih igrača tokom sezone. Podgorica je jedan od najmlađih timova u ligi.

"Svaki igrač je napravio iskorak. Išli smo na to da imamo mladu ekipu, najstariji ima 24 godine. Igramo dosta dobru košarku, lijepu za gledanje, borbenu, agresivnu... Kroz takav pristup igri momci napreduju. Bitno je da svi daju maksimum u rolama koje imaju i da se kod svakog od njih vidi napredak", smatra Bogavac.

Podgorica je na korak od ispunjenja ciljeva za ovu sezonu.

"Imamo dva cilja - da odemo na završni turnir i da se opet plasiramo u ABA2 ligu kroz crnogorski šampionat. Na putu smo da budemo među te dvije ekipe. Cilj kluba je da razvija i afirmiše mlade igrače. Tu su Filip Anđušić, Luka Bogavac, Viktor Vujisić, Pavle Đurišić, Marko Kljajević, Jovan Vojinović. Čekamo Ognjena Čarapića da se vrati poslije povrede. To su igrači koji su na prekretnici, nisu u tefterima Budućnosti, SC Derbija i Mornara, a ponajbolji su u tom uzrastu. Ako ispunimo ova dva cilja i nekog igrača afirmišemo, to bi bio pun pogodak. A sa druge strane na završnom turniru se ništa ne zna. Svi volimo pobjedu više. Možda bude nekih iznenađenja. Ali, prvo da se plasiramo, a ako se ukaže šansa, nećemo od toga pobjeći", jasan je nekada sjajni šuter.

Zadovoljan sam Lukinim pristupom i željom

Jedan od igrača u ekipi je i Luka Bogavac, sin trenera Podgorice. Mladi crnogorski reprezentativac je tokom sezone stigao iz Mege, a u Banjaluci odigrao dobar turnir.

”Otac sam mu i teško je da komentarišem svoje dijete. To bih ostavio javnosti, koja prati i donosi sud. Zadovoljan sam njegovim pristupom i željom. To obećava da može da napreduje. Vratio se iz Mege i mislim da je to dobar potez za mladog igrača. Došao je da igra, izbori se za svoje mjesto u ekipi i ako nastavi ovako, onda će to biti na obostrano zadovoljstvo i njega i kluba", istakao je stariji Bogavac.