Žoel Embid je bio vidno nezadovoljan što nije izabran za startera na Ol staru.

Izvor: Twitter/ESPN/Screenshot

Nikola Jokić je dobio bitku u prvom, a Žoel Embid u drugom poluvremenu... Nakon što su Jokić i Denver stali, Dok Rivers promenio odbranu, a Embid se razigrao i meč završio sa 47 poena i 18 skokova, Filadelfija je došla do velike pobede od 126:119. Utisak je da su navijači od pobede još više želeli da Embid nadigra Jokića, posebno jer ih je sve, a posebno Žoela, najviše zabolelo što snažni centar nije ni starter na Ol staru.

To je očigledno bio dodatni motiv Embidu koji je konstantno tražio loptu, ali je imao malih problema u odbrani, sve dok Jokića nije preuzeo Taker i tako ga oslobodio dela zadatka. Mogao je samo da se posveti napadu i na kraju je uz "MVP" skandiranje napustio teren, više nego zadovoljan.

"Da li me je rivalstvo sa Jokićem motivisalo? Ne, to nije rivalstvo, ja obožavam tog velikog momka. On je dvostruki MVP, jedan od najboljih igrača u ligi. Ja sam njegov veliki fan", rekao je Žoel Embid posle meča i otkrio da nema nikakav problem sa Jokićem, samo sa "narativom" u NBA gde misli da njega i te kako potcenjuju.

"Nisam iznenađen što nisam starter na Ol staru. Već je rekao moj trener Dok, ne vole me naročito i to je u redu. Ne znam da li je zbog toga što često trolujem ili jer sam gov**r. Ali, u redu, to me pokreće, nastaviću da budem gov**r i da trolujem, a ako se ljudima to ne sviđa - to je njihov problem. (...) Mislim da niko od mene nije imao bolju sezonu, mislim da je to nepoštovanje pošto sam bio starter pet sezona. Kao što sam rekao, moraš da se fokusiraš na prave stvari i sve će biti dobro za tebe", zaključio je Embid u razgovoru na konferenciji za medije.

Podsetimo, Embid nije dobio priliku da bude starter na Istoku pošto je sastavljen tim u kome nema pravog centra. Kapiten je Janis Adetokunbo, a uz njega su još Durent, Irving, Mičel i Tejtum, dok sa druge strane Lebron Džejms predvodi tim u kome su Kari, Dončić, Jokić i Vilijamson.