Plejmejker Crvene zvezde žali što neće moći da pomogne saigračima protiv Partizana

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Fakundo Kampaco zaigrao je za Zvezdu u derbiju protiv Cedevita Olimpije i uživao na terenu, kao što su uživali i navijači crveno-bijelih u njegovoj igri. Ubacio je 19 poena uz pet asistencija, a posle meča je govorio o tome kako je igrati u domaćem prvenstvu, a sjedeti kraj terena u Evroligi, gdje neće nastupati do marta. "Postoje stvari koje ne mogu da kontrolišem, naravno da želim da igram u Evroligi. Zbog toga svu energiju usmjeravam na treninge, moram više da radim nego ostatak tima, jer igram samo jednu utakmicu. Trudim se da se što bolje priviknem na saigrače, treniramo dosta, ali utakmice su nešto drugo. Nemamo toliko zajedničkog igranja mečeva."

Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman je rekao da mu je Kampaco pisao mejl, šta mu je odgovorio? "Poslao sam mu mejl, tražio sam od njega da mi dozvoli da igram. Dobio sam ljubazan odgovor, objasnio mi je sve detalje i rekao da ne može ništa da uradi. Razumijem i njegovu poziciju i jednostavno, to su stvari koje ne mogu da kontrolišem. Mogu samo da treniram još jače i da to koristim kao motiv."

Zvezda u petak igra još jednom protiv Partizana, a Kampaco neće moći da igra ni u tom meču. "Kada se večeras meč završio i kada sam čuo publiku kako pjeva, samo sam u sebi rekao je***e, hoću da igram u petak. Nažalost ne mogu da budem na terenu. Biću pored terena i bodriću ih. Uz to ću tokom nedelje da ih mučim više na treningu, da izgleda i trening kao utakmica. To je sve što mogu."

Nedović se žalio na Tviteru da ih "ubija" previše na treningu i da bi trebalo da dobije dozvolu za Evroligu. "Imam višak energije i višak vremena da razmišljam o sledećem rivalu. Zato se žale, jer ih dosta pritiskam na treningu, presing na loptu i sve to. Oni mi mnogo pomažu, zbog njih sam postao bolji saigrač. Pomogli su i meni i mojoj porodici i zato sam lojalan. Zbog toga ni u jednom momentu nisam razmišljao da odem iz kluba. Pod tim ne mislim samo na saigrače već na sve u klubu, kao i na sjajne navijače koji su me prihvatili od prvog dana."

Prethodnih dana pojavila se informacija da će Kampaco u februaru igrati za reprezentaciju posle Kupa Radivoja Koraća, u poslednjim danima Zvezdine suspenzije. Kada se krajem narednog mjeseca vrati u Srbiju, moći će da se sprema i za evroligaški debi u crveno-bijelom. "Uvijek želim da igram za reprezentaciju, to se ne dovodi u pitanje. Nisam mogao to često zbog igranja u Evroligi i NBA, ali sada kada ne igram u Evroligi, mogu. Ima još mnogo vremena do toga, videćemo".