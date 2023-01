Nemanja Nedović spreman je za Žalgiris, a osvrnuo se i na "peckanje" na Tviteru sa prijateljem i rivalom Danilom Anđušićem.

Izvor: MN Press

Nakon burne konferencije Nebojše Čovića, košarkaši Crvene zvezde istrčali su na parket hale "Aleksandar Nikolić" gdje su odradili i poslednji trening u Beogradu uoči meča sa Žalgirisom (11-8) u okviru 20. kola Evrolige (petak, 19.00). Iz više razloga je ovo vrlo bitna utakmica za Zvezdu, a prije svega jer je u pitanju protivnik koga crveno-bijeli moraju da "preskoče" na tabeli kako bi se plasirali u plej-of Evrolige.

"Osjećam težinu utakmice sa Žalgirisom posebno zbog same pripreme. Maksimalno smo fokusirani za Kaunas i svjesni smo da brejk može mnogo toga da nam donese", rekao je Nemanja Nedović obraćajući se medijima.

Nedović se posebno osvrnuo i na prethodni meč koji je Zvezda dobila 77:73, čime se broj uzastopnih pobjeda u Evroligi popeo na šest: "Bila je teška utakmica u Beogradu protiv Žalgirisa, možda i najteža uz Armani. Žalgiris je čvrst, nema tu neko ko se ističe poenima ili skokovima, nego dobro izgledaju zajedno, čvrsti su i igraju jaku odbranu, očekujem da bude još teže u Kaunasu i ako je dobro pripremimo imaćemo lijepu šansu da pobjedimo".

Raspoloženi bek Crvene zvezde govorio je i o "peckanju" sa Danilom Anđušićem koji je skandirao ružne stvari o Crvenoj zvezdi, a potom se izvinio i među prvima se javio upravo Nedović ponudivši mu i da "prespava kod njega" zbog supruge Ivane.

"Nije Anđušić spavao kod mene, nije ga izbacila žena očigledno. Svako će to da shvati na način koji želi, Anđušić je moj prijatelj i malo smo se našalili, to je to", nije želio preterano duboku polemiku posle svega Nedović koji Anđušića poznaje i iz reprezentacije Srbije.