Košarkaški klub Valensija oglasio se povodom situacije oko Nikole Topića. Španski klub je istakao da će se žaliti na odluku Evrolige da odbije njihovu žalbu upućenu protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Nastavlja se saga oko Nikole Topića! Nakon što je mladi plejmejker otišao iz Crvene zvezde na pozajmicu u FMP ABA liga mu je poništila registraciju, a onda se ispostavilo da je Valensija tražila od Evrolige da sprovede istragu vezanu za nepravilnosti oko tog transfera,

Topić je na meču koji je Crvena zvezda dobila 77:75 bio na klupi, iako nije igrao i španski klub smatra da je time prekršen pravilnik Evrolige. Sada se zvanično oglasila Valensija, nakon što je Evroliga i zvanično odbacila njihovu žalbu. Saopštenje španskog kluba prenosimo u cijelosti:

"Košarkaški klub FMP je objavio akviziciju Topića posle 23:00, nakon meča između Valensije i Crvene zvezde, što je nešto što bi trebalo da bude dozvoljeno. Sve do ponedeljka kada klub otkriva da interna pravila Jadranske lige zabranjuju registraciju nakon 4. januara, što odmah predstavlja opasnost za takmičenje, pošto je transfer morao biti obavljen tog dana, a ne nakon toga i to je namjerno sakrivano da bi igrač mogao da bude dostupan u slučaju potrebe na našem meču. Takođe bismo željeli da vas podsjetimo da pravila Evrolige traže da klubovi obavijeste takmičenje o transferima ili pozajmicama istog dana kada se one dese. Evroligin odgovor o 48-ćasovnom periodu u kome smo morali da se oglasimo ostavio je naš klub u bezizlaznoj situaciji jer dokument nije bio dostupan zbog neregularnosti i ne može se tvrditi da mi nismo bili svjesni pravila koja su važila u Jadranskoj ligi, kada ih nije znala ni sama Evroliga. Klub, uzimajući u obzir cio slučaj, je bio u nemogućnosti da ispoštuje rok i žaliće se na odluku", navodi se u saopštenju.

Vidi opis ŠPANCI SE OGLASILI - OPET ĆE TRAŽITI KAZNU ZA CRVENU ZVEZDU: Evroliga nas je stavila u bezizlaznu situaciju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Topić je rođen 2005. godine, otac mu je legendarni košarkaš i kasnije trener Crvene zvezde Milenko Topić, a debitovao je za crveno-bijele krajem prošle sezone. Ove takmičarske godine je prošao pripreme sa prvim timom i zaigrao je na dosta mečeva, pa je tako na otvaranju ABA protiv MZT-a bio i starter.

Nakon dolaska Luke Vildoze i Fakunda Kampaca ostao je bez mjesta uz ekipi, a nakon neuspješne pozajmice u FMP prešao je u redove OKK Beograda.