Udruženje igrača Evrolige se oglasilo saopštenje zbog Zvezde i Kampaca

Izvor: MN Press

Evroliga je suspendovala Crvenu zvezdu zabranom registracije novih igrača sve do 28. februara 2023. godine. To znači da Fakundo Kampaco ne može da debituje u crveno-bijelom dresu u ovom takmičenju sve do početka marta, zbog toga se oglasilo i udruženje igrača Evrolige (ELPA) koje traži od čelnika takmičenja da razmotre kaznu i da ne kažnjavaju Argentinca na toliko dug period.

Oni su se oglasili zvaničnim saopštenjem povodom svega što se dogodilo. "Uloga Finansijskog panela Evrolige jeste da garantuje isplate igrača i to je nešto što podržavamo, kao što podržavamo da treba da postoje određene sankcije ako se to ne radi. U ovom slučaju to je bio slučaj sa Crvenom zvezdom. Klub je uplatio zaostale isplate i to je ishod kojim smo i mi zadovoljni i pokazatelj da sistem funkcioniše. Međutim, kazna koja je donijeta na osnovu svega toga je prestroga, posebno ako se uzme u obzir njeno predugo trajanje", navodi se na početku saopštenja.

Zatim dodatno pojašnjavaju svoj stav oko svega toga. "Ponavljamo, mi podržavamo kazne za takve stvari, ali kada su smislene i u normalnom trajanju, što sada nije slučaj. To utiče na igrača, u ovom slučaju na Fakunda Kmapaca koji je naš član i koji je nedavno opotpisao za Zvezdu. Klub je kažnjen i sa 25,000 eura i zabranu registrovanja i to ima ogroman uticaj i na Kampaca koji ne može profesionalno da se bavi svojim poslom na najvišem nivou i to u momentu kada ništa od toga nije njegova krivica. Naš stav je da to ne smije da se dogodi i da može da se izbjegne. Zato ćemo mi uraditi sve da se ovo pravilo unaprijedi u smislu efikasnosti i transparentnosti. Želimo da spriječimo da se slične stvari dogode u budućnosti. Nastavićemo da podržavamo Kampaca u pravnom putu i implikacijama koje ova odluka ima", zaključuje ELPA.

Predsjednik ELPA je Tornike Šengelija (Virtus), a udruženje ima čak šest potpredsjednika. Asa Armanija Kajla Hajnsa (glavnog potpredsednika), Nikolu Kalinića (Barselona), Džejsona Grejndžera (Venecija), Điđija Datomea (Armani), Adama Hangu (Real) i Aleka Petersa (Olimpijakos).