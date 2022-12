Dirk Novicki vjeruje da bi Lebron Džejms mogao da nadmaši Majkla Džordana u trci za najboljeg ikada.

Lebron Džejms (37) ispred Majkla Džordana (59) u trci za najboljeg košarkaša svih vremena? To je pitanje na koje je Dirk Novicki dao interesantan odgovor i to onaj koji je malo ko očekivao. Po njemu bi as Los Anđeles Lejkersa na kraju karijere ipak mogao da bude ispred legendarnog asa Čikago Bulsa. Za to ima određene argumente, pa je njegova izjava izazvala pravu buru.