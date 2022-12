Slavni američki košarkaš Lebron Džejms planira da do 45. godine igra NBA ligu.

Iako je već skoro 20 godina u NBA ligi, Lebron Džejms nema nameru da odustane! Mnogi u Americi licitiraciju koja sezona bi mogla da bude poslednja u karijeri za slavnog košarkaša, a ako je verovati njegovom saigraču, penzija neće skoro. Nemački plejmejker Denis Šruder šokirao je javnost otkrićem!

On je američkim medijima ispričao kako Lebron ne planira penziju, već da do 45 godine igra u najboljoj ligi na svetu. Ukoliko bi se to desilo, a on uspeo da beleži fantastične brojke, nema sumnje da bi Lebron Džejms karijeru završio u vrhu svih kategorija - po broju poena, skokova, asistencija, oduzetih lopti, blokada, a možda i titula!

"Lebron Džejms mi je rekao da će igrati još između pet i sedam godina. Želi da sa 45 godina završi karijeru u NBA", ispričao je nemački košarkaš Denis Šruder i tako šokirao javnost u SAD. Iako su pojedinci predviđali da bi jedan od najboljih igrača svih vremena mogao da završi karijeru na kraju sledeće sezone, nove informacije o njegovim planovima to su potpuno bacile u drugi plan.

Podsećamo, Džejms je u NBA ligi od 2003. godine kada je sa prve pozicije izabran na draftu. Tada se odmah iza njega našao Darko Miličić, a iste godine su u najjaču ligu na svetu stigli i velikani poput Karmela Entonija, Krisa Boša i Dvejna Vejda. Od ulaska u ligu do danas Lebron Džejms nosio je dres Klivlenda, Majamija, ponovo Klivlenda i Los Anđeles Lejkersa za koje igra od 2018. godine.

Lebron Džejms je osvojio četiri titule u NBA ligi, četiri MVP titule i četiri MVP titule u NBA finalima. Pored toga je čak 18 puta biran za Ol-star meč, a na tim utakmicama je tri puta bio MVP. Sa reprezentacijom SAD i dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama, bronzu sa OI u Atini 2004. godine, kao i bronzu sa Svetskog prvenstva u Japanu 2006. godine.