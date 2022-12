Svetislav Pešić ponovo se osvrnuo na neuspeh na Eurobasketu i odluku da se ne obrati medijima posle završetka turnira.

Izvor: MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nije održao konferenciju za medije nakon povratka sa Eurobasketa, gde su "orlovi" eliminisani već u osmini finala, što je naišlo na ozbiljne kritike, dok s druge strane selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković nije napravio takvu grešku. Piksi je izašao pred novinare dan nakon povratka u Beograd sa Svetskog prvenstva u nameri da objasni šta se desilo na Mundijalu, smatrajući da duguje javnosti makar to...

Sa takvom odlukom Kari se ne slaže, odnosno smatra da nije bilo nikakve potrebe da objasni ono što se desilo na Eurobasketu, kao ni na Svetskom prvenstvu.

"Ako hoćeš nešto veliko da praviš ne može da se analizira samo jedan rezultat već kako se do njega došlo, a za to nemamo strpljenja. Samo nas zanima da li si pobedio ili nisi. Intervju mog drugara Piksija posle Svetskog prvenstva u Kataru, recimo. Došao je na konferenciju za medije, sat i po posvetio medijima i trudio se, ne da se posipa pepelom, nego da objasni sve što se od njega traži, a zaključak je bio: 'vidi ovog Piksija, on se sada samo vadi'", rekao je Pešić u emisiji "60 minuta sa Vladom i Acom" na "Maks Bet radiju".

Pešić dodaje da treneri "malo drugačije definišu" neuspehe od medija, dodajući da zna kako je ocenjen rezultat Srbije na Eurobasketu pošto smo "mi specijalni narod sa specijalnim mentalitetom" u kome se sve svodi na biti ili ne biti. Selektor smatra da srpski narod "živi od euforije do euforije i to veoma glasno", a da su neki bivši igrači naštetili srpskoj košarci davajući površna mišljenja u blogovima i intervjuima.

"Ako završavamo ovu godinu, a vi se vraćate na Indijanapolis, rekao bih da je i ranije jugoslovenska košarka imala neuspehe, ali su se akumulirali u uspehe, jer svaki uspeh zahteva kontinuitet. Ono što ne vide ni mediji ni ovi koji brinu tuđu brigu, i veruju u euforiju kao i ovi što su očekivali dobre rezultate fudbalske reprezentacije sa totalno nerealnim ambicijama, ali to smo mi. Ja ovu godinu ocenjujem na neki drugačiji način. Po meni, takmičenje na EP ne možemo da ocenimo kao uspeh, ali bih ga ocenio kao privremeni rezultatski neuspeh. Dakle, samo rezultatski. Nikakva katastrofa, jer posle dugo godina reprezentacija je došla sa velikim entuzijazmom", objasnio je Pešić.

Selektor "orlova" je dodao da nije on taj koji "pravi euforičnu sliku" i dodaje da poraz od Italije nikad nije sramota, pošto su izgubili od "starijeg, od zemlje košarke".

"Imaju profesionalnu ligu, organizaciju... Mi u Srbiji tako nešto nemamo. Bio bih srećan ako bi naša košarka bila postavljena na pravilnom koloseku, ali nije. Samo se očekuju rezultati, ponekad i nerealni. Neću, ipak, sad da se kao Piksi nešto pravdam, niti želim, niti mi to treba!", zaključio je Pešić.