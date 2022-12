Amare Stodemajer priveden je zbog navodnog udaranja svoje ćerke u glavu.

Izvor: MN Press

Nekadašnji centar velikog broja NBA timova i šestostruki ol-star igrač Amare Stodemajer priveden je u nedelju zbog porodičnog nasilja. Međutim, vrlo brzo je pušten uz plaćanje kaucije u iznosu od svega 1.500 dolara. Njemu se na teret stavlja da je tokom svađe udario jednu od svoje dve ćerke i naneo joj lakše telesne povrede.

U izvešajima se navodi da je do svađe između Stodemajera i njegovih ćerki došlo zbog telefonskog poziva. Naime, on nije bio zadovoljan kako se one ophode prema svojoj baki u razgovorima, nakon čega je došlo do verbalne rasprave između ćerki i košarkaša, koja je rezultirala da Stodemajer udari jednu od ćerki u glavu. Vrlo brzo njegova bivša žena je ceo slučaj prijavila policiji, koja je odmah privela bivšeg američkog reprezentativca.

Amare Stodemajer imao je uspešnu karijeru, izabran je 2002. godine kao 9. pik na NBA drafu. Imao je brojna indivdualna priznanja, a ono za rukija godine se može smatrati najvažnijim. Igrao je i za Finiks Sanse, Njujork Nikse, Dalas Meverikse i Majami Hit. Upravo su je tim sa Floride bio poslednji iz NBA lige u kom je igrao. Potom je 2016. došao u Hapoel Jerusalim, gde je pored igračke imao i ulogu vlasnika kluba. Igrao je još u Kini, a karijeru je završio u redovima Makabija iz Tel Aviva 2020. godine.