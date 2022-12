Nakon razmene zatvorenika cela Amerika kliče Bajdenu, predsednik učestvovao u pregovorima i doveo Britni Griner kući.

Izvor: Profimedia/MN Press

Britni Griner jedna od najboljih košarkašica današnjice nakon dogovora između vlasti SAD i Rusije puštena je na slobodu. U razmeni zatvorenika ove dve vele sile put Rusije je krenuo ozloglašeni trgovac oružjem Viktor But. Nakon što je vest postala viralna i zvanična oglasio se i matični klub košarkašice, Finiks Merkjuri, putem tviter naloga.

Košarkašica je lišena slobode u februaru ove godine kada joj je na aerodrome "Šeremetjevo" u Moskvi policija pronašla ulje marihuane, a sada je ostvareno ono o čemu se ranije pričalo, razmena za 55-godišnjeg Viktora Buta koji je 2008. godine osuđen na 25 godina zatvora zbog prodavanja oružja terorističkim organizacijama.

U saopštenju kluba navodi se da je predsednik Amerike, Džo Bajden, učestvovao u pregovorima o razmeni zatvorenika i da mu se klub zahvaljuje, takođe navedeno je da je puštanje košarkašice iz ruskog zatvora ravno čudu. Deo saopštenja možete pročitati ovde:

"Čudom, milošću, brojanje dana pritvora je završeno na 294, a naša prijateljica, naša sestra se vraća kući gde joj je i mesto. Emocije koje trenutno proživljava naša organizacija, baš kao i naši fanovi širom sveta, su radosnt, slavlje, duboka zahvalnost, kao i tuga za izgubljenim vremenom i iskrena nada za sve porodice koje još čekaju povratak voljene osobe. Snaga Britni u ovom procesu, njeno nepokolebljivo uverenje da će rešenje doći, i nada koju je pokazivala svaki dan je ono što nas je sve navelo da verujemo da će ovaj dan doći. Večno smo zahvalni za rad predsednika Bajdena i potpredsednika Harisa", navodi se u saopštenju Finiksa koje se završava ovim rečima: "Borba da se ona vrati kući je pokazala moć WNBA, njenih igrača, platforme i misije. Više ne moramo da vraćamo Britni kući - ona ​​je na putu".

Ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova istakao je pre par meseci da je ruska strana spremna da uz Britni Griner prosledi i američkog marinca uhapšenog 2018. i osuđenog za špijunažu, Pola Vilana (52). Iako je zvanični Vašington dugo negirao da je spreman da pusti Viktora Buta koga mnogi zovu "Trgovac smrti" sada se očigledno došlo do dogovora.

"Trgovac smrti" osuđen je na kaznu od 25 godina zatvora jer je "obezbeđivao materijal za terorističke organizacije u inostranstvu", a uhapšen je još 2008. godine na Tajlandu. On se od tada branio tvrdnjama da on nije uradio ništa protivzakonito. "Nisam uradio ništa što bih smatrao kriminalnim delom. Naravno da sam transportovao oružje, ali to je bilo povremeno. Tokom 360 dana u godini, moje pošiljke bile su uobičajene. Tokom pet dana, transportovao sam oružje i napravio nekoliko stotina hiljada dolara", rekao je But u svoju odbranu.

Britni Griner je u Rusiji godinama igrala košarku jer WNBA sezona traje samo nekoliko meseci i ne poklapa se sa sezonom u Evropi, pa je ona paralelno igrala za Feniks Merkjuri i Jekaterinburg. Ovako izgledaju Viktor But, Britni Griner i Pol Vilan:

Izvor: Profimedia