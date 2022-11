Nikola Mirotić je pomogao nekolicini navijača Partizana da uđu na meč, a onda je istakao da nešto mora da se promeni i da ovakve stvari ne smeju da se dešavaju.

Izvor: MN Press/Instgram/nikolamirotic33

Pravi skandal se desio u Barseloni gde je Partizan igrao svoj meč Evrolige. Navijači crno-belih koji su sa svih krajeva Evrope stigli da bodre svoj tim nisu mogli da uđu u halu. Organizatori nisu pustili one koji su mesecima unazad imali kupljene karte da gledaju svoj tim.

Ostali su brojni "grobari" ispred "Blaugrane", a tim povodom se oglasio i javno izvinio Nikola Mirotić koji je istakao da se nada da se ovakve situacije neće ponavljati u budućnosti.

"Ovom prilikom želim da se izvinim navijačima Partizana zbog incidenta koji je nastao oko kupljenih karata. Žao mi je što većina vas, iako ste kupili karte, organizovali put, niste bili u mogućnosti da prisustvujete utakmici zbog koje ste i došli. Nadam se da će se ovakve i slične situacije u budućnosti izbeći i regulisati jasnim pravilima", naglasio je Mirotić.

Nije ovo prvi put da se oglašava, sada se javio putem svog instagram profila. Odmah posle meča je za klupsku televiziju KK Partizan pričao o incidentu.

"Samo bih da kažem da sam uradio koliko je bilo do mene, nažalost oni koji su došli nisu mogli da gledaju meč, šta je - tu je. Pomogao sam par ljudi koji su uspeli da dođu, ali situacija je takva", rekao je on za Partizanovu klupsku televiziju.

Ovim povodom govorio je i najtrofejniji evropski trener i šef struke Partizana Željko Obradović.

"Zaista neprijatna vest - čuo sam u toku dana da ljudi koji su dolazili iz cele Evrope, pa čak i van Evrope, kupili su karte pre par meseci i nisu mogli ni da uđu u halu. Čuo sam i podatak da su neke koji su ušli unutra u toku utakmice izbacivali. Ne znam da li je to tačno, ali mislim da je to nešto sa čim bi Evroliga morala da se ozbiljno pozabavi. U hotelu mi je prišao gospodin koji je došao iz Kopenhagena i rekao da ne može da uđe. Bili su momci koji su došli sa Malte, iz Nemačke kažu da su kupili karte pre par meseci, ali da im se ne dozvoljava ulazak. Ne znam razlog, ali mislim da Evroliga treba da reaguje. Hvala im, žao mi je svih koji nisu ušli, pozivam ih da dođu u Beograd da budu naši gosti, a onima koji su bili unutra hvala što nas podržavaju i što su cele godine uz nas i nadam se da će nastaviti i dalje", istakao je on.