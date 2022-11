Šok ispovest Patrika Beverlija. Nakon utakmice u kojoj je izazvao povredu Rasela Vestbruka dobijao je pretnje smrću i to nije uzimao za ozbiljno do jednog trenutka.

Izvor: Profimedia

NBA igrač Patrik Beverli otkrio je da je dobio pretnje smrću. On je šokirao javnost izjavom da mu je momak koji skuplja lopte na utakmicama Oklahoma Siti Tandera pretio da će ga ubiti zbog incidenta iz 2013. godine u plej-ofu.

Taj događaj dogodio se u prvom kolu plej-ofa zapadne konferencije u utakmici Hjuston Roketsa i Tandera. Rasel Vestbruk, tadašnja zvezda i prvi igrač Oklahome, spremao se da zatraži tajm-aut kada se Beverli bacio na njega u pokušaju da "ukrade" loptu. Tada je slučajno pogodio zvezdu Tandera u koleno, pri tom pokretu Rasel je pokidao meniskus kolena zbog čega je bio van terena do kraja sezone.

Nakon toga počeo je da dobija pretnje smrću:"Pretio mi je dečko koji skuplja lopte da će me ubiti zbog povrede Rasela Vestbruka", izjavio je Beverli u svom podkastu. Delovalo mu je bezazleno, čak se i smejao pretnji koju je upućivao fanatični navijač, ali onda dolazi do preokreta situacije.

"Dolazim u Oklahomu na sledeću utakmicu, policajci ispred, svuda. Stavili su policijski auto ispred moje kuće u Hjustonu, čuvali su me gde god da krenem. Očigledno je situacija postala ozbiljna. Dolazim do hotela i policajac mi daje papire sa licem mladog momka kojeg ako vidim odmah da prijavim. To je on, pretio mi je da će me ubiti. Hvala Bogu sve se završilo na tome, ali nije mi bilo prijatno", zaključio je Beverli.

Uprkos povredi prve zvezde tima, Oklahoma je izbacila Hjuston, ukupno 4-2 u seriji. Ipak, izgubila je u drugom kolu od Memfis Grizlisa.

Beverli je igrao za Hjuston Roketse, Los Anđeles Kliperse, Minesota Timbervulvse i Los Anđeles Lejkerse. Ove sezone u proseku beleži 4,6 poena, 3,7 skokova i 3 asistencije u timu u kom mu je saigrač upravo nekadašnji veliki rival Rasel Vestbruk. Rasel i Patrik su sada dobri prijatelji i saigrači, ali do skoro se to nije moglo reći. Video snimak povrede Rasela Vestbruka možete videti ovde.