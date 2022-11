Najbolji centar NBA lige još jednom partijom oduševio je košarkaške fanatike.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić ponovo dominira NBA ligom! U specifičnom rasporedu koji je najjača košarkaška liga na svetu napravila Denveru je "zapalo" da dva uzastopna meča odigra protiv San Antonio Sparsa, a srpski centar ponovo je bio centralna figura meča koji su Nagetsi pobedili - 115:109. Doneo je ekipi iz Kolorada novu pobedu i još jedan korak ka vrhu tabele - za sada deobu drugog mesta na Zapadu.

Dvostruki MVP NBA lige bio je impresivan u pobedi nad timom iz Teksasa sa 26 poena i 10 asistencija, uz osam uhvaćenih lopti. Više od same partije oduševljava način na koji je Nikola Jokić stigao do ovakvog učinka, pošto je ponovo delovalo kao da se on zabavlja na terenu, ali u potpunosti u službi tima. Iako statistički ima najbolji početak sezone po broju realizovanih napada od kada je u NBA ligi, na mečevima se vidi da Jokić ne forsira već da su mu pobede Denvera bitnije od statistike.

Takav meč odigrao je i protiv San Antonija, koji je dva puta u roku od tri dana poražen od Denver Nagetsa. Za razliku od prethodnog susreta kada ih je ekipa iz Kolorada pregazila već u prve dve četvrtine i stigla do 19 poena razlike, sada su se mnogo bolje držali. Prva deonica završena je nerešenim rezultatom - 28:28, a Denver je do poluvremena imao samo tri poena prednosti. Istu toliku razliku napravili su i u poslednje dve četvrtine, pa nakon deset odigranih mečeva imaju čak sedam pobeda. Pogledajte Jokićevu partiju:

Impresivna partija srpskog košarkaša. Izvor: Youtube/nba screen

To je učinak koji ih plasira na deobu drugog mesta na Zapadu. Lider konferencije je Juta sa devet pobeda iz 12 odigranih mečeva dok su Denver, Finiks i Portland poravnati sa 7-3. Priliku da im se priključi imaće i Dalas Maveriksi koje predvodi Luka Dončić, jer su u prvih devet mečeva sezone upisali šest pobeda.

Što se tiče meča San Antonija i Denvera, Jokić je bio najefikasniji igrač svog tima i Majkl Porter (24 poena) bio mu je najbolji "saradnik" u važnoj pobedi. Na drugoj strani čak trojica igrača postigli su više od 20 poena - Keldon Džonson ubacio je 30, Džoš Ričardson 22 i Tre Džons 20.