FMP gostuje Cedevita Olimpiji, trener Nenad Stefanović se oglasio uoči utakmice.

Izvor: MNPress

FMP Meridian je odlično započeo sezonu, posle pet odigranih mečeva u AdmiralBet ABA ligi ima četiri trijumfa i nalazi se u vrhu tabele. Posle trijumfa u derbiju prošle nedelje protiv podgoričke Budućnosti sledi novi težak meč za "pantere". Otputovali su u Ljubljanu i tamo ih čeka duel sa Cedevita Olimpijom u nedelju (19 časova).

Uoči ovog susreta trener srpskog tima Nenad Stefanović iznio je svoja očekivanja. "Utakmicom sa Cedevitom završavamo mini-ciklus od tri izuzetno teške utakmice. Prvo gostovanje malo dalje i ja lično sa nestrpljenjem očekujem tu utakmicu, da vidim kako će moja ekipa izgledati. Sigurno je da neće biti lako, jer kao i sve ekipe koje se bore za vrh ABA lige, tako su i oni atletski sjajni, ofanzivno potentni i nezgodni. Na nama je da ono što smo spremali tokom nedelje pokažemo na terenu. Vidjećemo za šta će to biti dovoljno", rekao je Stefanović.

O predstojećem okršaju pričao je i centar Ebuka Izundu. "Svima je jasno da nas očekuje težak meč i da moramo da iskoristimo vrijeme do utakmice da se pripremimo na najbolji mogući način. Ne smijemo da dozvolimo previše grešaka, jer će oni to znati da kazne. Fokus odbrane biće na ključnim igračima poput Ferela, Adamsa, Omića, ali znamo da cijela ekipa dobro šutira za tri i da ne smijemo da im ostavimo prostora za to. Naš cilj je da budemo čvrsti u odbrani od prve do poslednje sekunde i da im ne dozvolimo lake poene", zaključio je Izundu.