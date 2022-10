Selektor nacionalnog tima Srbije ponovo je govorio o svojoj odluci da na Eurobasket ne povede Miloša Teodosića.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić u emisiji "Top gol by Baho" autora Sabahudina Topalbećirevića govorio je o kritikama na svoj račun nakon Eurobasketa, ali se dotakao još jednom i odluke da ne vodi Miloša Teodosića na Eurobasket.

Dugogodišnji lider i kapiten nacionalnog tima Srbije bio je viđen na Eurobasketu, a selektor Pešić je ponovio da on nije "odstranio" Teodosića, ali da preuzima odgovornost za takvu svoju odluku kada je Eurobasket u pitanju.

"Da vam kažem ja znam odakle to dolaze i zbog toga me to previše ne dodiruje, ja sam kao i svi drugi. Svi smo mi isti i pomalo različiti. Posao trenera je da donosi odluke. Njega je neko pozvao, postavio ga, taj trener je to prihvatio i samim tim što je to na obostrani dogovor napravljeno, podrazumeva se da taj trener preuzima odgovornost", počeo je Pešić, a onda nastavio:

"Pogrešno je apsolutno i namerno, ali to je medijima zanimljivo... Teodosić nije odstranjen niti zbog discipline niti zbog nediscipline, ja sam to na precizan način objasnio i Milošu i javnosti", objasnio je selektor Srbije.

Želeo je posebno da istakne da zasluge Miloša Teodosića vezane za uspehe u nacionalnom timu niko ne može da mu otme ili izbriše!

"Drugo on je vi kažete bio zaslužan, ne! On je i dalje zaslužan kao što su i svi ostali zaslužni i pre njega. To ti niko ne može uzeti", naglasio je on.

Ipak, na kraju smatra da je doneo odluku koja je bila najbolja za ekipu koju je vodio!

"Ali dođe trener i shvati da ekipa treba da ide u ovom pravcu, a za to su potrebni ti detalji na velikoj slici. To što sam ja vređan, omalovažavan, od određenih mojih kolega ne dodiruje me. Jer kakav bi bio život bez dušmana? Prema tome bez dušmana nije moguće! On može i da se okrene kao pokretačka motiaciona snaga za ono što dolazi. Međutim pošto me dušmani ne dodiruju ja se ne bavim njima", završio je Pešić.