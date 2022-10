Hitno je morao da bude operisan i sada njegova porodica moli za privatnost!

Afrički džin koji je obilježio cijelu jednu eru u NBA ligi i zbog koga je odbrana postala "kul" sada je u životnoj opasnosti! Sama NBA liga je zvanično objavila da je Dikembe Mutombo počeo terapiju i da operiše tumor na mozgu!

Ovaj 218 centimetara visoki bivši košarkaš rođen je u Kongu pre 56 godina, a njegova porodica je zamolila sve da poštuju njihovu privatnost tokom liječenja i oporavka.

"Globalni ambasador NBA i član Kuće slavnih Dikembe Mutombo trenutno operiše tumor na mozgu. On dobija najbolju moguću njegu od strane tima specijalista u Atlanti i počeo je terapiju u dobrom raspoloženju. Dikembe i njegova porodica mole da se poštuje njihova privatnost dok se fokusiraju na njegu koja mu je potrebna. Svima se zahvaljuju na molitvama i lijepim željama", stoji u saopštenju.

Mutombo je u karijeri igrao za Denver, Atlantu, Filadelfiju, Njujork, Nju Džersi i Hjuston, a proslavio se kao sjajan bloker i defanzivac. Bio je osam puta NBA Ol-Star, dva puta najbolji skakač i tri puta najbolji bloker lige, a njegov potez posle blokada kada je mahao prstom i vikao "not in my house" (ne u mojoj kući) je postao kultan.

Koliko je bio veliki igrač svjedoči i to da su njegov broj 55 povukli Denver i Atlanta, kao i da je po okončanju karijere postao član Kuće slavnih.