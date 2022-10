Bio je kapiten Barselone, a način na koji je otišao iz kluba je sve šokirao.

Izvor: MN Press

Nakon što je kao kapiten Barselone otjeran iz kluba a da mu ništa nije rečeno, Pjer Oriola je našao novi klub. Otišao je pravo kod Marka Gasola i potpisao je za Đironu.

Tamo će osvajač zlata na Mundobasketu sa Španijom biti konkurencija pod košem Gasolu, ali i dvojici srpskih košarkaša, Dušanu Miletiću i Aleksandru Bursaću, kao i mladom hrvatskom talentu Roku Prkačinu.

"Odlazim iz kluba dvije godine prije isteka mog ugovora, jer su oni tako odlučili jednostrano. Znam da sam dao sve od sebe kada god sam dobio šansu. To je njihova odluka i moram da prihvatim da nisam više u planovima ekipe. U isto vrijeme sam razočaran, jer smatram da sam mogao da doprinesem, bio sam kapiten, a oni se nisu ni oglasili posle svega. Bio sam na sastanku sa Huanom Karlosom Navarom i Mariom Brunom kako bismo analizirali moj performans prethodne sezone. U poslednjih pet minuta sastanka rekli su mi da nisam više u planovima ekipe. Mogli smo da izbegnemo taj bespotreban sastanak. Trener Jasikevičijus mi nije rekao ni riječ. Pozvao me je dva mjeseca posle izbacivanja iztima da me pita da li sam ljut. Tada nisam bio bijesan više, kada dođe kraj, dođe", napisao je Oriola u svom saopštenju kojim se oprostio od Barselone.

Sada će se pridružiti ekipi koja u nedelju igra sa Unikahom, a trenutno su poslednji na tabeli posle tri uvodna poraza na startu Endesa lige, od čega je na početku takmičenja ekipa poražena od Real Madrida.