Tuča Drejmonda Grina i Džordana Pula glavna je tema pred početak NBA lige...

Izvor: Tweet/ClutchPoints

Tuča Drejmonda Grina i Džordana Pula je tema broj jedan u NBA ligi uoči početka sezone. Posle skandala na treningu Golden Stejta jedan od najiskusnijih igrača tima pojavio se na konferenciji za novinare. Odgovarao je na pitanja medija i tom prilikom priznao da mu je žao zbog svega, a između redova je rekao da postoji šansa da ne ostane u ekipi.

Na internetu se brzo proširio snimak na kom se vidi kako posle kratke svađe Grin prilazi saigraču i pesnicom ga udara, Pul je ostao da leži na zemlji, saigrači su se umiješali i razdvojili ih. Priznao je i sam da ga je zbog toga sramota. "Sramota me je, ne samo zbog sebe, već i zbog Džordana i njegove porodice, znam kako bi se moja majka osjećala da je vidjela taj snimak. Zaista mi žao. Teško mi je i da zamislim da mu sada priđem i da razgovaram sa njim. Ako ikada želi da razgovara o tome, ja sam tu. Odluka je na njemu, ne želim ništa da forsiram, prihvatiću njegov izbor kakav god da bude", rekao je Grin.

Poznat je Drejmond kao čovjek koji uvijek kaže u lice ono šta misli. Imao je svađu i sa Kevinom Durentom kada su zajedno igrali u Voriorsima, više puta pravio je gluposti, ali ne ovako velike. Dešavali su se razni verbalni ispadi, ne i fizički. Mnogi su se oglasili o ovoj temi i svi se isto pitaju - mogu li da ostanu saigrači posle ovoga. Upravo to su pitali i njega, da li će biti dio Golden Stejta u nastavku sezone.

"Uzeću nekoliko dana za sebe sigurno, želim da razmislim o svemu i da se saberem. Igramo protiv Lejkersa 18. oktobra. Želim da igram, ali da li ću igrati? To je već neka druga priča", istakao je Grin i tako jasno stavio do znanja da o tome odlučuje trener Stiv Ker i uprava kluba.

Medije je zanimalo šta se tačno dogodilo i zbog čega je bio toliko nervozan da je prišao i nokautirao saigrača. "Imao sam neke probleme u privatnom životu, to nije izgovor, niti treba da bude, ali kada izađete na parket, to ne nestaje tek tako. Podbacio sam kao lider ovog tima, nije smjelo to da se dogodi. Užasno sam se ponašao, podbacio sam ne samo kao lider, već i kao čovjek. Moraću da prihvatim posledice, kakve god one budu bile", zaključio je Grin i dodao da je "sr**e što je snimak incidenta dospio u javnost i da to znači da unutar kluba postoji neko ko odaje informacije medijima".