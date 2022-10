Voriorsi pokrenuli istragu, traže krivca za objavljivanje snimka...

Izvor: Tweet/ClutchPoints

Skandal potresa šampione NBA lige posle tuče Drejmonda Grina i Džordana Pula na treningu. Jedan od najiskusnijih članova tima pesnicom je udario mlađeg saigrača. Da stvari budu gore po tim, pojavio se snimak tuče i to je objavio poznati američki tabloid "TMZ". Zbog toga su Voriorsi pokrenuli istragu i kako stvari stoje osoba koja je dostavila taj snimak dobiće otkaz i biće pokrenuta tužba. Sve to dogodilo se na treningu, pa je jasno da je morao tako nešto da uradi neko od ljudi unutar tima.

Na kratkom klipu, na kom se vidi kako se Grin prvo unosi u lice Pulu i potom ga udara, može da se vidi da je usnimljen sa nešto veće udaljenosti, spekuliše se da je to snimak sa sigurnosnih kamera iz dvorane u kojoj je održan trening. Zbog svega toga bjesni su unutar tima, pa trener Stiv Ker i ljudi unutar kluba žele što prije da otkriju ko je to učinio. Ovu informaciju prenio je "ESPN" koji tvrdi da je "pokrenuta istraga, kao i pravni postupak, kako bi se utvrdilo kako je taj snimak dospio u javnost". Jasno je da će neko morati da "plati ceh".

Kada je u pitanju vinovnik incidenta, Grin će sigurno biti kažnjen, jedino pitanje je hoće li to biti samo novčana kazna ili će uslediti i suspenzija na nekoliko utakmica od strane tima. "Hoću da naglasim da Pul nije uradio ništa loše da prouzrokuje sve to. Drejmond je napravio grešku", rekao je Stef Kari i pokušao da ublaži situaciju. Stvari su jasne, moraće Voriorsi što pre da reaguju i da donesu odluke. Nova sezona počinje već 19. oktobra duelom sa Los Anđeles Lejkersima. Pogledajte i kako je to izgledalo: