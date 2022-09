Crno-bjele će u novoj sezoni u ulozi kapitena predvoditi Amerikanac.

Izvor: MN Press

Američki košarkaš Kevin Panter novi je kapiten Partizana. Sjajni šuter naslediće "traku" od Radeta Zagorca, koji je ovog leta napustio klub, a prvi put će izvesti ekipu na teren u takmičarskoj utakmici u nedelju, na gostovanju Ciboni.

"Velika je čast, takve stvari se ne dešavaju često. Uradiću sve što mogu, da budem tu za Partizan, da svi imamo dobru i zdravu godinu. Stvarno mi je čast, radim naporno", rekao je odlični bek koji je stigao u tim prošlog ljeta i bio lider u svojoj prvoj sezoni u crno-bjelom.

Panter je rekao da nije tu da "tutoriše" saigrače, već da iz njih izvuče najbolje. "Nisam njihov otac, nisam tu da im pričam šta treba da rade, već da izvučem najbolje, bilo na terenu ili mentalno. Znaju koliko pričam sa njima, ne treba da pričam pred kamerama ili pred trenerom. Obraćaju mi se kada im treba nešto, tu sam da im pomognem. Imam dosta iskustva. Moja vrata su uvek otvorena, mogu da dođu da pričaju sa mnom o čemu god, ne samo o košarci. Jedva čekam da počne sezona", dodao je Panter.

Partizan je do sada samo jednom imao stranca kapitena. Bio je to Žofri Lovernj, koji je ostavio dubok trag noseći crno-beli dres od 2012. do 2014.