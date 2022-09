Saša Čađo je trojkom sa velike udaljenosti u poslednjim sekundama napada prelomila meč i donela ključne poene našoj selekciji.

Izvor: Twitter/screenshot/FIBAWWC

Naše "lavice" su napravile pravu senzaciju, pa su tako nakon pobeda nad Malijem i Japanom savladale i Francusku u grupi B Svetskog prvenstva. Na kraju je bilo 68:62, a ključne poene za pobedu našeg tima postigla je sjajna Saša Čađo.

Na 30 sekundi do kraja meča Francuskinje su udvojile Ivon Anderson koja nije mogla da uputi šut ka košu, a rezultat na semaforu je bio 64:62 za Srbiju. Saša Čađo se otvorila daleko od koša, na dva metra od linije za tri poena i Anderson joj je dodala loptu.

Dok je isticao napad Srbije ispalila je Saša dalekometnu trojku i pogodila! Rešila je meč ovim poenima i odvela Srbiju na nedostižnih "plus" pet na jedan posed do kraja utakmice i do kraja meča Francuskinje nisu uspele ni da se približe našem timu. Pogledajte taj potez:

Sada naš tim čeka vrlo bitan žreb u kome ćemo saznati da li će se lavice sastati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država ili sa Kinom u četvrtfinalu.