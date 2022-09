Trener Bostona Ime Udoka suspendovan je zbog veze sa koleginicom iz stručnog štaba Seltiksa.

Izvor: Profimedia

Trener Boston Seltiksa Ime Udoka biće suspendovan za čitavu sezonu 2022/23 zbog toga što je bio u vezi sa članicom svog stručnog štaba! Izvori dobro obavještenog portala "ESPN" objavili su da je taj odnos prekršio pravila organizacije i predložena kazna je prva u istoriji kojom će šef stručnog štaba biti suspendovan zbog emotivnog odnosa sa saradnicom u timu. Zvanična potvrda ove vijesti biće objavljena u četvrtak.

Udokino mjesto preuzeće Džo Mazula (34), njegov pomoćnik koji je deo Boston Seltiksa od 2019. i sarađivao je i sa prethodnim trenerom Bredom Stivensom. On je prošlog leta ustupio mjesto sada suspendovanom šefu stručnog štaba. Udoka je zaista napravio sjajne rezultate sa Seltiksima, završio je ligaški deo sezone sa skorom 28-7 u poslednjih 35 utakmica i onda je furiozno ušao u plej-of, razbivši Bruklin Netse 4-0 u seriji. Tako je već u svojoj prvoj sezoni vodio tim do velikog finala. Na tom putu je vodio tim do pobjeda u sedmim utakmicama serija protiv Milvokija i Majamija, a onda u seriji za titulu nije mogao da se suprotstavi sjajnim Golden Stejt Voriorsima.