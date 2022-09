Najskuplji košarkaški dres u istoriji donio je Džordanu titulu pre 24 godine!

Izvor: Profimedia

Košarkaški dres u kojem je legendarni Majkl Džordan igrao prvu utakmicu finalne serije NBA lige 1998. godine prodat je za čak 10,1 milion američkih dolara. Tako je ovaj vrijedan djelić košarkaše istorije postao najskuplji sportski rekvizit korišćen na nekoj utakmici, a Džordanova oprema oborila je rekord koji je do sada držao Dijego Armando Maradona.

Ranije ove godine na aukciji je bio dres u kojem je legendarni Aregentinac postigao gol rukom protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. On je prodat za 9,3 miliona dolara i činilo se da će rekord dugo biti na snazi, ali to se nije dogodilo. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Džordanov dres dostigao je cijenu višu za čak 800.000 američkih dolara.

"Tokom nedelja u kojima se znalo za ovu akciju osetili smo veliko uzbuđenje javnosti. Za ovaj komad opreme nisu bili zainteresovani samo ljubitelji sporta, već i kolekcionari drugih stvari. Današnji rekord i nevjerovatna cijena pokazuju da je Majkl Džordan najveći u istoriji i da je njegovo ime danas u svijetu košarke veliko kao i pre 25 godina", rekao je jedan od organizatora aukcije.

Istina, čak ni on nije mogao da zamisli ovakvu cijenu. Eksperti su predviđali da će Džordanov dres iz 1998. godine biti prodat za cifru između tri i pet miliona dolara, ali je ubrzo postalo jasno da on vrijedi mnogo više. Aukcija se brzo rasplamsala, a na kraju je dres u kojem je Džordan igrao protiv Jute na putu do titule oborio rekord.