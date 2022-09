Nikola Jokić je našao način kako da se utješi poslije debakla Srbije na Eurobasketu.

Izvor: MN Press/MONDO

Srbija je ispala sa Eurobasketa posle poraza od Italije, a Nikola Jokić je otišao sa takmičenja pognute glave i bez riječi. Stigao je sa ekipom u Beograd prije podneva u ponedeljak, a već tada je da bi se utješio poslije poraza odradio jednu obimnu kupovinu!

Sveukupno je potrošio 143.000 evra i to na ono što najviše voli - na konje! On je prema informacijama italijanskih kupio tri trkačka grla na aukciji koje se održavala od 12. do 13. septembra. Konja po imenu "Fatu di Pođo" kupio je za 42.000 evra, "Folio Vinda" je kupio 47.000, a a najskuplji je bio "Farid Mil" koji je na kraju koštao 54.000 evra.

Per consolarsi dopo la sconfitta di ieri, Nikola Jokic oggi ha speso 54.000 euro per comprare il cavallo italiano chiamato "Farid Mil", alle aste del trotto che si svolgono fino a domani a Busto Arsizio.https://t.co/SoXREKfs8Epic.twitter.com/Yf1ZJUGjSl — La Giornata Tipo (@parallelecinico)September 12, 2022

Poznato je koliko Jokić voli konjički sport i da ima svoju štalu i više puta je isticao da su mu konji prva ljubav i da ih voli čak i više od košarke, a očigledno je da sada planira da proširi svoju štalu i da nastavi da juri titule u konjičkom sportu.

Naravno, teško je vjerovati da je baš Nikola Jokić bio na aukciji i sigurno je neko iz tima koji se bavi njegoom štalom i grlima bio prisutan i obavio je ove skupocene transakcije.