Nekašadanji NBA igrač i bivši reprezentativac Slovenije Rašo Nesterović objasnio je kako stvari stoje sa ovdašnjim mentalitetom i nacionalnim timom.

Izvor: Profimedia

Evropsko prvenstvo je u toku i pod vođstvom Aleksandra Sekulića Slovenija je uspela da se plasira u četvtrtfinale pobedom nad Belgijom, Tamo ih čeka bolji iz meča Ukrajine i Poljske, a ko god tu da prođe Slovenci će biti ogromni favoriti.

Ekipu vodi Aleksandar Sekulić, stručnjak koji je 2017. godine kada su Slovenci uzeli zlato bio pomoćnik Igora Kokoškova, a o tome zašto Kokoškov nije sličan uspeh uspeo da ponovi sa Srbijom pričao nam je Rašo Nesterović.

"Vidite, taj splet okolnosti je takav da ti jedan igrač sve menja, da li si prvi ili se nisi kvalifikovao. To su ti vanserijski talenti koji je pitanje da li će ikada da se rode. Mi smo se zezali pa smo rekli kada bi bila ona stara Jugoslavija to bi bilo smešno, ne bi bilo konkurencije", rekao je misleći na nedostatak glavnih igrača poput Nikole Jokića u kvalifikacijama za velika takmičenja Rašo Nesterović.

Pogledajte 06:24 Rašo Nesterović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pitali smo ga i da li je na neki način srpski mentalitet pomogao tom timu da 2017. godine dođe do istorijskog rezultata pobedom upravo protiv Srbije u finalu.

"Kod nas su bili Igor i Šile Grbović koji je bio kondicioni trener i oni su doneli drugu vrstu razmišljanja, drugu vrstu pristupa, Igor je imao taj NBA pristup sa puno poštovanja", objasnio nam je on.

Istakao je da su brojni porazi Slovenije u godinama pre ovog uspeha bili neophodni kako bi se došlo do velike pobede kakva je izborena 2017.

"Nekada se preko poraza dolazi do uspeha. Mi smo stalno gubili nešto po poen, dva razlike i onda čekaš da sazriš kao selekcija i da se stvori ta neka selekcija koja to može da iznese, nije to lako. Kod nas ima dva miliona stanovnika, u Srbiji osam, a imaš dve vrhunske reprezentacije u top pet u svetu", ispričao nam je Nesterović.

Na kraju je istakao da su navijači na ovim prostorima izuzetno zahtevni i ponekad nerealni, a kada realnost pokuca na vrata...

"Ljudi su kod nas na celom Balkanu strašno nezahvalni. Drugo mesto ne valja, ne valja treće, pa onda deseto mesto pa onda ovo drugo mesto koje nije valjalo sada izgleda super. Ljudi odvajaju deo svog odmora i života da bi došli ovde, plaćeni su ništa jer mi savezi jesmo takvi kakvi jesmo. Igraju za narod, za svoju državu, umesto da mi to cenimo, da im damo punu podršku mi kažemo ne valja ovo, ne valja ono. Skloni smo tome da tražimo greške, a ne pozitivne stvari. Najlakše je reći ne zna ovo i ne zna ono, 'ajde nađi šta zna", poentirao je Nesterović za kraj.