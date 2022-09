Najbolji košarkaš reprezentacije Bosne i Hercegovine poslije eliminacije sa Eurobasketa "otvorio" dušu o stanju u tamošnjoj selekciji i Savezu. "Više sam izgubio nego što sam dobio, ali pokušao sam", rekao je prije odlaska sa Evropskog prvenstva.

Izvor: Youtube/Sport klub

"Kod nas je uvek dobro ili zlo – nema između. Ponosan sam na momke, trenere, stručni štab, sve koji su doprinjeli da bude ovakva atmosfera. Znamo kako smo počeli i impozantno je ovo što smo uradili u nikakvim uslovima", rekao je Jusuf Nurkić poslije eliminacije Bosne i Hercegovine sa Eurobasketa.

Njegova ekipa igrala je u srijedu utakmicu "biti ili ne biti" protiv Litvanije i u njoj glatko izgubila, iako se očekivalo da BiH pokaže zube još jednom favoritu, nakon što je na ovom Evropskom prvenstvu pobjedila i aktuelnog šampiona – Sloveniju. Međutim, Nurkić i saigrači nisu imali snagu za još jedno iznenađenje.

Na pitanje da li reprezentacija BiH ima budućnost, Nurkić je odgovorio: "To potiče od nacionalnih saveza. Kakve su nam pripreme, da li imamo ljude koji vode to, da li dobijamo trenera 10 dana pre početka Eurobasketa. Puno toga je prije sporta. Sport je ono što vidite, a ko izađe radi maksimalno, a usudio bih se da kažem da su momci dali i više od maksimuma. Uvjeren sam da nam u Bosni i Hercegovini niko osim fanatika nije davao šanse".

Nurkić je u emotivnom obraćanju poslije eliminacije govorio i o temama širim od košarke, pa je poslao nekoliko poruka građanima Bosne i Hercegovine. "Idemo dalje, mi ćemo da radimo svoje, nadam se da ćete i vi u oktobru (na izborima) napraviti svoje. Da imamo zemlju koju voli Bosna i Hercegovina, da se narod osjeća Bosancima i Hercegovcima, bez obzira na vjeru, jer to nikad nije bilo bitno. Nadam se da ćemo napraviti promjene".

Izvor: Profimedia

Upitan da li će lično moći da pomogne i da stvari u tamošnjem savezu i košarci budu bolje, Nurkić je uzvratio pitanjem: "Odakle ste vi? Iz Sarajeva? Onda znate dobro kako stvari funkcionišu kod nas. Imamo tri Bosanca, tri Hercegovca, tri… Kako god hoćete nazovite ih… I šta ja tu mogu? Dajte meni predsjednika Saveza, direktora i upravni odbor i Bosna i Hercegovina više nikad neće imati problema, ni sa pripremama, ni sa hotelima, hranom, bilo čim. Ako možete to, ja sam spreman da preuzmem sve funkcije, ako je do mene i ako mislite da ja mogu da pomognem", rekao je NBA centar. "Ja sam, evo, pokušao. Više sam izgubio nego što sam dobio, ali sam pokušao. Vi mi recite kako to da vodim? Mislite da je to tako lako? Da dođete tamo i… Nemojte da počinjemo, super je sve završeno. Kada budete znali kako da pomognem bolje osim ovako – da izađem, da driblam, da pokušam", dodao je on.

Kada su ga novinari pitali za to da reprezentacija BiH ima mladu ekipu i da je dokazala da može da igra protiv svakoga, Nurkić je nastavio da govori u dahu: "Šta to vrijedi kada četvorica igrača spavaju u jednom krevetu? Nećemo mi o tome… Ako bude jednom prilike i za slike i za video, za sve. Nije sad ni vrijeme ni mjesto. Ljudi, moramo da shvatimo da je reprezentacija iznad svega, a ako želimo da reprezentacija bude iznad svega, u bilo kom sportu, moramo sportistima stvoriti najbolje uslove, inače nećemo ići naprijed. Možemo ovdje da napravimo čuda, jer su ovo čuda, da odete sa 12 momaka koji su dali svoj maksimum. Ponosan sam na njih i žao mi je što nismo mogli da prođemo, ali ne mogu da zamjerim nikome ništa", poruka je lidera reprezentacije BiH, koja na evropskim prvenstvima čeka plasman u nokaut fazu još od 1993, kada je prvi put učestvovala.