Centar i lider Bosne i Hercegovine govorio je posle pobede na "otvaranju" Evropskog prvenstva protiv Mađarske.

Izvor: YouTube/Sportklub

Reprezentacija Bosne i Hercegovine trijumfalno je počela Evropsko prvenstvo, jer je u prvom meču savladala Mađarsku 95:85. Iako je BiH imala prednost kroz meč, "prelomila" je sve u poslednjih osam minuta i nasmejana napustila teren parketa u Kelnu.

Lider reprezentacije BiH, NBA centar Jusuf Nurkić, ubacio je 19 poena, a posle meča je u izjavi za "Sport klub" pohvalno govorio o mađarskom timu. "Nisu nas iznenadili, to je njihova igra, nismo skontali šta je to, ali su lepa ekipa od glave do pete, igraju dugi niz godina i mislim da smo zasluženo dobili. Znamo naše kvalitete, gde smo najjači, i tako pokušavamo da igramo", rekao je on.

Na pitanje za predviđanja da bi Bosna i Hercegovina mogla da bude jedno od iznenađenja turnira, Nurkić se najpre začudio, pa nasmejao. "Ne znam... Najbolje da nas ostavite da ne znamo ništa, videćemo šta znamo", izjavio je on.

BiH igra u Grupi B, uz Nemačku, Mađarsku, Francusku i Sloveniju i Litvaniju, koje su odigrale buran derbi prvog kola. Mnogi tu grupu zovu "Grupa smrti", ali Nurkić ne smatra da ona uopšte postoji. "Nema grupe smrti, hoćemo da usrećimo narod u BiH, ko god voli tu državu, da se oseća ponosno, pokušavamo da damo sve od sebe uz sve probleme", dodao je Nurkić.

BiH će u sledećoj utakmici igrati protiv Nemačke u subotu.