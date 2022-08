Srpski as nažalost ovog leta nije član reprezentacije, ali je svakodnevno uz "orlove". U petak ujutru je na svom košarkaško kampu na Kalemegdanu govorio o nacionalnom timu, Eurobaskeutu, sledećoj - jako važnoj utakmici.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bogdan Bogdanović okupio je po šesti put najtalentovaniju decu iz Srbije na svom košarkaškom kampu. Ove godine je na terenima Partizana na Kalemegdanu deci pokazivao osnove igre pod obručima uz druženje i mnoge druge zanimljivosti. Pored svega toga izdvojio je vreme da razgovara sa novinarima. Bilo je dosta interesantnih tema, pre svih reprezentacija Srbije, predstojeći Eurobasket, Partizan i još mnogo toga…

“Naša ideja je da kamp izgleda što bolje i da priključimo što više dece iz Srbije i ostalih prostora i da na neki način vratimo košarci za ono što nam je dala. Znam koliko deci znači da upoznaju svog idola ili nekoga koga su gledali na televiziji, da je to za njih susret sa realnošću. Ove godine se vraćamo osnovama, vidim koliko su i oni srećni kada vide koliko nešto izgleda jednostavno posle toliko ponavljanja”, počeo je Bogdan razgovor sa analizom kampa koji podržava kompanija “Adidas” od kojeg će deca dobiti sportsku opremu.

Srbija je u petak uveče pobedila Grčku, a na utakmici je bio i Bogdan koji je pružio podršku saigračima. Bio je oduševljen zbog načina na koji je srpski tim odigrao.

“Naš napad je neverovatan, posebno sa Jokićem koji dominira u svakom pogledu. Udvajaju ga stalno, on lako pronalazi saigrače. Oko njega smo svi bolji za 50 odsto. Šutevi će ulaziti, moramo da popravimo igru u tranziciji. Sledi meč sa Turskom koji je po mojoj nekoj matematici najvažniji. Oni su mlad tim koji igra brzo, posebno kod kuće. Mi igramo bolje pod pritiskom, ekipa se zbliži, dobro je da postoji ta presija. Ne treba da se misli da je sve gotovo zato što smo dobili Grke. Žao mi je što smo najverovatnije izgubili Vasu za meč sa Turcima, ali su igrači pokazali da su spremni, Jaramaz je bio odličan i svaka mu čast na tome.”

Pogledajte 01:12 Bogdanović o Jokiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Sledi Eurobasket na kom je Srbija jedan od favorita za medalju. Bogdan se nada da će saigrači uspeti da stignu do odličja, svi veruju u zlato… “Zaista verujem u ove momke, ovo je sličan tim kao što je bio na Svetskom prvenstvu. Postoji sjajna hemija u timu, publika uživa u lepoj košarci i potezima, sve to kreće od Joke. Mi smo jedni od favorita za medalju, nadam se da smo zaslužili to zlato. Ipak, teško je prognozirati. Ima tu mnogo odličnih timova, biće veoma teško.”

Na kraju je pričao o Partizanu i Crvenoj zvezdi. Oba srpska tima biće deo Evrolige. Gledaće ceo svet duel “večitih” u elitnom takmičenju.

“Ponikao sam u Partizanu i gledam to sa velikom strašću i ljubavlju, drago mi je što se vratio u Evroligu. Drago mi je što su oba tima u Evroligi, znači to mnogo za srpsku košarku. Derbi će ponovo biti pravi, jak, bez favorita. Obe ekipe su se pojačale, Partizan je zadržao kostur tima, doveo pojačanja, biće lepo i interesantno”, zaključio je Bogdanović.