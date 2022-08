Najbolji plejmejker Evrope ostao je u Efesu, a u Americi pišu u razlozima zašto ni ove sezone neće nastupati u najjačoj ligi na svetu.

Izvor: MN Press

Najbolji plejmejker Evrope Vasilije Micić ostao je ovog leta u Evroligi i odlučio da pokuša da treći put zaredom osvoji tu titulu sa Efesom. Iako su mnogi očekivali da pređe u Ameriku, Vasa je ipak odbacio tu mogućnost i u ovom "prelaznom roku", a američki izvori otkrili su razloge zbog kojih je doneo takvu odluku.

Neimenovani NBA operativac otkrio je da bi svaki tim koji bi hteo da dovede Micića morao da da Oklahomi (koja poseduje NBA prava na njega) kompenzaciju u vidu draft "pikova". I to bi morao da bude izbor u prvoj rundi drafta. "Mislim da je to bilo previše za timove. Niko ne želi da se odrekne pika, uz sve što ide uz to. Taj momak zna da igra i mislim da će biti dobar u NBA ligi, ali niko nije hteo da se odrekne 'pikova' i novca za njega", rekao je neimenovani operativac novinaru Šonu Divajniju.

Takođe, navedeno je i to da je Micić morao sam da "prelomi" i da ode u NBA ligu, kao i to da je Srbin na pregovore došao sa svojim zahtevima."Da bi napustio Efes i preselio se u NBA, Micić je tražio nekoliko stvari – platu u visini od šest, sedam miliona dolara po godini, mesto startera ili bar minutažu startera i ulogu u timu koji ima ozbiljne planove. To je odmah odbilo interesovanje mnogo timova", objašnjeno je.

Micić je trenutno na pripremama reprezentacije za Evropsko prvenstvo, a novinarima je otkrio zašto nije otišao u NBA, koja mu je i dalje san.

"Meni je 20. jula istekao ugovor, mogao sam da odem, ali sam ostao u Efesu. Bio sam miran sa bilo kakvom odlukom, lepo mi je u Efesu. Dalji korak bio je NBA, nije se desio ove godine. Miran, sam, staložen. Ostaje još želja NBA. Sve ide na silu tamo, postoji nepoverenje prema evropskim igračima koji nisu recimo Dončić ili Jokić. Tamo treba nekome da se dokazuješ, meni je ovde lepo, pozicionirao sam se, stekao status. Moja želja je da probam, ako se desi, desi."

Micić ima 28 godina i još dovoljno vremena da se proba u NBA i da tamo ostavi trag.