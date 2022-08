Vladimir Lučić prokomentarisao je zbivanja u Partizanu i Crvenoj zvezdi ovog leta.

Izvor: MN Press

Jedan od najboljih srpskih košarkaša Vladimir Lučić trenutno se nalazi na pripremama reprezentacije Srbije pred Eurobasket, a zanimljivo je da će njegova naredna sezona u Bajernu biti posebna i po tome što će se posle čak devet godina vratiti pred navijače Partizana.

Od kada je 2013. godine otišao u Valensiju, posle i u Bajern, nije imao priliku da igra protiv crno-belih, a sam priznaje da će ga čekati vrlo neobične emocije kada dođe do tog duela.

"Verovatno će biti čudne emocije u meni pred samu utakmicu protiv Partizana. Nisam bio u prilici ni da gledam Partizan uživo otkako sam otišao devet godina, pošto sam uglavnom sezonu završavao kad i oni i posle. Radujem se dolasku u Beograd, ne toliko igranju protiv Partizana, ali prilici da osetim podršku koja je jedinstven u Evropi", rekao je Vladimir Lučić u podkastu "Uručenje" na Sport Klubu.

Partizan je učešće u Evroligi izborio "specijalnom pozivnicom" i zbog toga su odmah krenuli u formiranje ozbiljnog tima, pa su već do sada stigli Danilo Anđušić, Džejms Naneli, Dante Egzam i Janis Papapetru.

"Klub je godinama unazad zaslužio da igra u Evroligi. Sa dolaskom Željka Obradovića, i ekipom koju prave, budžetom koji imaju, nadam se da će napraviti dobru ekipu i rezultate. Drago mi je da su se vratili gde pripadaju", rekao je Lučić i dodao da se raduje i duelu "večitih" u Evroligi, pod uslovom da sve bude u granicama normalnosti na tribinama.

Crvena zvezda i Partizan su bili vrlo aktivni ovog leta, a Lučić je to uporedio sa svojim periodom u Partizanu od 2008. do 2013. godine, kada budžeti ipak nisu bili toliki.

"Iskreno, što se tiče Zvezde i Partizana, meni jeste bili turbulentno s obzirom na imena i ugovore koji se spominju. Meni je ostalo zapamćeno da smo preživljavali dok smo igrali u Partizanu, a sada su to budžeti koji su u rangu velikih ekipa. Ja sam još u februaru produžio ugovor i ne pratim previše transfere, nemam društvene mreže, pa sam samo usputi ispratio", poručio je Lučić i osvrnuo se na priče o povratku u Partizan.

"Imao sam ponude Efes, Fenerbahče, Milano i Zenit... Niko me zaista nije kontaktirao. Mislim da nisu očekivali da ću tako rano produžiti saradnju. Nisu mi prenete želje da me Partizan hoće. Možda tada nisu znali da će igrati Evroligu i nisu mogli da planiraju budžet za narednu godinu. Sam moj potpis je u to vreme mnoge iznenadio i nije bilo priča u tom trenutku".