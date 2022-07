Pablo Laso hoće odmah na klupu, a to možda i nije najpametnike.

Izvor: MN Press

Pablo Laso je pred kraj sezone doživeo infarkt i nije mogao da vodi Real Madrid tokom većeg dela plejofa ACB lige, a sada iskusni španski stručnjak želi da se vrati na klupu "kraljevskog kluba".

On je bio pored terena kada je Real osvajao titulu u Španiji, ali klub ima ozbiljne sumnje da li je Laso spreman za napore i stres koje donosi posao trenera najtrofejnijeg evropskog kluba.

Ipak oni žele da se zahvale Lasu na 12 godina rada i dve osvojene Evrolige, tako da su spremni da ga sačekaju da se u potpunosti oporavi. Njihov predlog je da odmori godinu dana, pa da se onda vrati na klupu Reala.

Za to vreme dobijao bi platu kao da radi u klubu, ali Laso to ne želi! On čak razmatra da raskine ugovor ukoliko mu ne dozvole da se odmah vrati na klupu "kraljevskog kluba".