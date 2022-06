Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac pričao je o svojoj odluci da napusti klub i ode u CSKA.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je nakon osvojene triple krune u sezoni iza nas ostala bez velikog broja igrača, a jedan od njih je Dejan Davidovac.

Posle deset trofeja u Crvenoj zvezdi univerzalac koji je u prošloj sezoni pokrivao sve pozicije od "jedan" do "pet" potpisao je ugovor karijere i otišao u CSKA. Sada je u intervjju za "Sportal" otkrio da je ponudu za produženje ugovora sa crveno-belima dobio jako kasno!

"Iskren da budem, jako kasno sam krenuo u razgovor sa Zvezdom. Javili su mi se tek dan ili dva pre nego što je ovo sa CSKA postalo zvanično i kad sam već odavno imao postignut dogovor", rekao je Davidovac.

Kako kaže novi trener "armejaca" Emil Rajković, koga znamo iz ABA lige, je bio čovek koji je insistirao na dolasku Davidovca u Moskvu.

"Novi trener Emil Rajković me je zvao par puta. Pričali smo puno i o svemu, skroz otvoreno, onako drugarski razgovori. On je baš želeo i insistirao da ja dođem. Zna da mogu da igram na više pozicija, ali me pre svega vidi na četvorci", otkrio je Davidovac.

Osim Davidovca još nekoliko igrača napustilo je crveno-bele. Prvo je još tokom sezone otišao Nejt Volters, potom je klub napustio Majk Cirbes, Ostin Holins je prešao u Makabi, a trener i tvorac trofejnog tima Dejan Radonjić je dogovorio saradnju sa Panatinaikosom.