Dejan Radonjić nije potpisao za Panatinaikos.

Da li Dejan Radonjić odlazi iz Zvezde? Odgovor na to pitanje nije stigao ni u utorak, posle kojeg je ostalo još 48 sati do isteka roka koji su mu crveno-bijeli dali da se izjasni o njihovoj ponudi. U međuvremenu, portal Radio-televizije Crne Gore objavio da je trofejni stručnjak potpisao za Panatinaikos, ali to nije tačno.