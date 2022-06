Vlade Đurović je u moru sjajnih priča i angedota iz karijere istakao i to da voli narodnu muziku, a da je veliki ljubitelj tog zvuka i najbolji trener u Evropi.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Vlade Đurović je gostujući u novoj epizodi podkasta "Jao Mile", koji vodi bivši NBA igrač Mile Ilić, otkrio da je veliki ljubitelj narodne muzike!

Ilić koga je Đurović svojevremeno trenirao u FMP-u je konstatovao da je poznato da Vlade poznaje sve pobednike muzičkog festivala na Ilidži, što je Đurović uz osmeh negirao.

"To sa Ilidže, znam da je jednom Lepa Lukić pobedila, ali to nema veze, ja to nisam ni pratio. Ali ja volim narodnjake, volim kafanu, volim neke pevače za koje mnogi ne znaju. Savu Radusinovića, Milančeta Radosavljevića, Radišu Uroševića, Novicu Negovanovića...", počeo je da nabraja Đurović.

A onda je otkrio da mu je omiljeni "partner" u kafani Željko Obradović koji "zna sve živo"!

"Recimo Bosa Ovuka i Rade Bogićević 'Kuda idem i gde da te tražim" i 'Kad bi opet čula zvižduk mala, da li bi me po njemu poznala'. To naručujem po kafanama, to i Željko Obradović naručuje. Najviše volim sa njim da idem u kafane, zato što on zna sve. Volim narodnjake i ne mogu da zamislim zabavu, svadbu, rođendan bez narodnjaka. Odem na svadbu i oni daju muziku za igru čitavo vreme, pa daj... Ja onda odem ranije", otkrio je harizmatični Đurović.