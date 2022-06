"Mislim da je strašno pogrešio kako je reagovao", rekao je Željko Obradović

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Uroš Trifunović provocirao je klupu Crvene zvezde na kraju derbija u kojem su crno-beli ubedljivo pobedili, a to je žestoko naljutilo trenera crveno-belih, Dejana Radonjića.

Tako je ponovo povišena temperatura u napetoj seriji za titulu, a trener Partizana Željko Obradović prišao je klupi Zvezde da se izvini svima, a onda je posle meča poslao i Trifunovića i kapitena Radeta Zagorca da upute izvinjenje crveno-belima.

"Mislim da je Trifunović strašno pogrešio jer je reagovao na klupu Zvezde onako kako je reagovao, bez obzira na to da li je isprovociran ili ne, nije bitno. Učim igrače da se časno ponašaju, prišao sam klupi Zvezde i izvinio sam se Radonjiću. Posle utakmice sam zvao Zagorca i Trifunovića da se izvine njemu i celom timu Zvezde, ne znam da li su prihvatili. Žao mi je što je do toga došlo, bespotrebno je reagovao i nema opravdanja za to", rekao je Obradović.

Radonjić je bio posle meča veoma ljut i razočaran zbog tog gesta košarkaša Partizana i istakao je da nijedan igrač crveno-belih u derbijima nije napravio ružan gest prema rivalu ili navijačima crno-belih.

"Ono što sigurno znam je da za 280 minuta, koliko smo do sada igrali protiv Partizana, niko od nas nije pokazao loše ponašanje, a kamoli nepoštovanje. Osećam se jako loše, iskren da budem i iskoristio bih priliku da saopštim našim navijačima da ne treba da posmatraju na bilo koji način niti to, to niti bilo šta drugo osim da korektno navijaju u ponedeljak", rekao je Radonjić.