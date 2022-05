Crvena zvijezda i Partizan igraju prvi meč finalne serije ABA lige.

Izvor: MN Press

Čekanju je došao kraj, počinje finalna serija ABA lige! Za šampionsku titulu boriće se Crvena zvijezda i Partizan. Svi mečevi igraju se u "Pioniru", a prvi je večeras. Ulogu domaćina imaju crveno-bijeli što ujedno znači i da neće biti navijača crno-bijelih u dvorani.

Trofej će pripasti ekipi koja prva ostvari tri pobjede. U prva dva susreta domaćin je Zvezda, treći meč se igra pred Partizanovom publikom, a ukoliko bude potrebe u četvrtom je takođe domaćin tim Željka Obradovića, dok će prednost u eventualnoj "majstorici" imati ekipa Dejana Radonjića.

Pred ovaj meč su treneri i jednog i drugog tima iznijeli svoja očekivanja.

"Partizan je ekipa koja je sastavljena od jako kvalitetnih, iskusnih i mladih igrača punih talenta. Imaju igrača koji je osvojio Evrokup, igrače koji su bili na fajnal-foru Evrolige prošle sezone. Nije to samo Panter, za koga smatram da je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Evroligi i Evrokupu. Tu je i Ledej koji je pokazao neke elemente. Dobro pamtimo izdanje Avramovića u drugom našem meču u ABA ligi. Ima tu još igrača koji donose dosta timu", rekao je Radonjić.

Oprezan je bio i njegov kolega sa klupe.

"Srećni smo i zadovoljni što ćemo igrati u finalu, to je bio cilj od početka sezone. Posljednji meč koji smo odigrali je bio dobar, to treba da nam pomogne da igrači veruju da imamo kvalitet i da se ravnopravno nosimo sa Zvijezdom. Oni imaju iskusan tim koji je godinama zajedno, igrali su mnogo finala. Znaju šta treba da rade odbrambeno i napadački u svakom trenutku. Imaju inteligentne igrače koji kažnjavaju svaku grešku, preuzimanja, moraćemo na sve to da pazimo ukoliko želimo da imamo šansu", poručio je Obradović.