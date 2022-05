Kobi Brajant je znao da Džejms Harden neće uspeti da dođe do NBA titule. Pojavila se jedna od njegovih izjava...

Izvor: Profimedia

Izabran je Džejms Harden na NBA draftu 2009. godine kao treći pik od strane Oklahome. Stvorena je "velika trojka" sa Kevinom Durentom i Raselom Vestbrukom, stigli su i do finala i tamo ih je zaustavio Majami sa Lebronom Džejmsom. Ubrzo posle toga je Harden trejdovan u Hjuston gde je proveo devet godina, pa je otišao u Bruklin i sada je u Filadelfiji.

Za 13 godina u ligi nije uspeo da osvoji prsten uprkos nekim fantastičnim sezonama. Tri puta je bio najbolji strelac lige, bio je i MVP 2018. godine, ali mu i dalje fali taj glavni trofej. Posle poraza Siksersa od Hita pojavila se jedna izjava pokojnog Kobija Brajanta.

Legendarni as Lejkersa i jedan od najboljih košarkaša svih vremena je još 2019. godine ocenio da Harden neće doći do titule i da njegov stil igre nije dobar za taj finalni korak. To je rekao dok je Džejms bio u Roketsima sa Krisom Polom.

"Nisam fan, odnosno mislim da takav stil nikada neće osvojiti titulu. Morate da pomognete timu da pobeđuje i to radi u ovom momentu. Ono što želim da kažem jeste da sa ovim stilom igre ne mogu da osvoje. Ako je jedan igrač dominantan sa loptom, onda je ispred odbrane i to se zaista lako brani. Posebno u plej-ofu. On radi sjajan posao, ljudi pokušavaju da umanje sve ono što radi i to je dokaz da dobro igra", rekao je tada Kobi.

Harden je na udaru mnogih, pa i saigrača pošto je u odlučujućem meču sa Majamijem dao samo 11 poena i uputio je samo dva šuta ka košu u celom drugom poluvremenu.