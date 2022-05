Drejmond Grin ne oidustaje od grubosti, ali sada su ga izbacili sa meča zbog toga.

Izvor: Twitter/screenshot/barstoolsports

Drejmond Grin ne prestaje da bude... Drejmond Grin!

Nakon što je u seriji sa Denverom bio zadužen da tuče Nikolu Jokića, sada u polufinalu Zapada protiv Memfisa ne samo da je nastavio u istom ritmu, već je otišao i korak dalje!

On je već u prvom poluvremenu utakmice sa Memfisom isključen posle jako grubog faula. On je skočio da izblokira jednog igrača Memfisa, ali je on dodao loptu do Brendona Klarka.

Kanadski krilni centar je probao da postigne poene, a onda ga je Grin udario pravo po licu! Probao je da ga izblokira, promašio je loptu i udario ga u lice! Da to ne bude sve, dodatno ga je povukao za dres i "patosirao"! Pogledajte taj detalj:

Should this play have warranted an ejection?pic.twitter.com/vJHxVDHr0j — Barstool Sports (@barstoolsports)May 1, 2022

Tu nije stao, već je odluku o isključenju sa meča primio sa oduševljenjem! Prvo je skakao po terenu, potom je otišao da se pozdravi sa svim saigračima i na kraju je provocirao publiku tako što im je gestikulirao dok je izlazio sa terena.

Evo i kako je to izgledalo: